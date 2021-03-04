В ЕC начали ускоренную оценку вакцины "Спутник V"

Решение о проведении ускоренной оценки принято на основании результатов лабораторных и клинических исследований среди взрослых. Эти исследования показывают, что "Спутник V" вызывает образование антител и иммунных клеток против вируса SARS-CoV-2 и может помочь защитить организм от Covid-19.

ЕАЛС оценит данные, как только они станут доступны, чтобы принять решение о соотношении пользы и риска этой вакцины. Ускоренная оценка будет продолжаться до тех пор, пока не будут получены достаточные доказательства для подачи официального заявления на регистрацию. ЕАЛС также оценит соответствие вакцины Спутник V стандартам эффективности, безопасности и качества, установленным в ЕС.