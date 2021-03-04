Чт, 4.03.2021
Мы хотим предотвратить третью волну Covid-19, но в то же время хотим скорее вернуться к нормальной жизни, где вакцинация против Covid-19 является одним из наиболее важных элементов. Однако, пока идет вакцинация, мы все общими силами должны перестроить ограничения Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

В ЕC начали ускоренную оценку вакцины "Спутник V"

ФОТО: REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo/File Photo

Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) начало ускоренную оценку вакцины против Covid-19 "Спутник V", разработанной российским национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, сообщила агентству LETA представитель Государственного агентства лекарств Дита Окмане.

Заявку на проведение оценки в Европейском союзе (ЕС) подало предприятие R-Pharm Germany GmbH.

Решение о проведении ускоренной оценки принято на основании результатов лабораторных и клинических исследований среди взрослых. Эти исследования показывают, что "Спутник V" вызывает образование антител и иммунных клеток против вируса SARS-CoV-2 и может помочь защитить организм от Covid-19.

ЕАЛС оценит данные, как только они станут доступны, чтобы принять решение о соотношении пользы и риска этой вакцины. Ускоренная оценка будет продолжаться до тех пор, пока не будут получены достаточные доказательства для подачи официального заявления на регистрацию. ЕАЛС также оценит соответствие вакцины Спутник V стандартам эффективности, безопасности и качества, установленным в ЕС.

Дополнительная информация будет предоставлена, когда в ЕАЛС будет подана заявка на регистрацию вакцины "Спутник V".

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