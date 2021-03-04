Рэп-дуэт HammAli & Navai распался

HammAli & Navai - это дуэт Александра Алиева и Наваи Бакирова. Решение о распаде они приняли единогласно. Артисты объяснили, что они сделали все, что хотели и теперь готовы к экспериментам.

"Да, это правда. Мы распадаемся. Теперь у каждого своя дорога", - сказали они.

Александр и Наваи указали, что они не враги и останутся друзьями. В планах выпустить последний альбом и провести заключительный совместный тур.