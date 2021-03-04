Рэп-дуэт HammAli & Navai распался
Российский рэп-дуэт HammAli & Navai объявил о распаде. Об этом участники группы сообщили в интервью для портала Popcake.
Российский рэп-дуэт HammAli & Navai объявил о распаде. Об этом участники группы сообщили в интервью для портала Popcake.
HammAli & Navai - это дуэт Александра Алиева и Наваи Бакирова. Решение о распаде они приняли единогласно. Артисты объяснили, что они сделали все, что хотели и теперь готовы к экспериментам.
"Да, это правда. Мы распадаемся. Теперь у каждого своя дорога", - сказали они.
Александр и Наваи указали, что они не враги и останутся друзьями. В планах выпустить последний альбом и провести заключительный совместный тур.
Дуэт Алиева и Бакирова появился пять лет назад. Они прославились такими хитами, как "Пустите меня на танцпол", "Девочка-война", "Прятки".