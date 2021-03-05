"Мы летели через безопасную страну": знаменитости из Латвии о путешествиях в пандемию

Елинска рассказала, что в феврале она вместе с возлюбленным побывала на Мальдивах.

"Мы, как и все жители, эмоционально устали. И надо было подумать, где искать вдохновение перед тем, как возобновить деятельность в новых обстоятельствах", - объяснила Кристине причину поездки.

"Мы летели через безопасную страну с безопасной авиакомпанией и находились на полностью изолированном частном острове, в отеле, где люди только с отрицательным тестом на Covid-19. Мы не ездили в большие города (...), мы были в небольшой частной гостинице. Мы преимущественно все время были вдвоем", - подчеркнула Елинска.

Она считает, что поездка была безопасной. Кристине подчеркнула, что сотрудники отеля были в масках и каждое утро проходили тест на Covid-19.

"В целом мы отдохнули и довольны. Конечно, я сейчас не призываю всех собирать чемоданы и отправляться в путешествие. Это действительно очень индивидуально, и мы, конечно, должны прислушиваться к рекомендациям, которые дает правительство.​ Я не вижу здесь проблемы. Я не думаю, что это корень зла. Мы закрыли рестораны и запретили поездки - все стало только хуже", - сказала Елинска, добавив, что в аэропорту она чувствует себя безопаснее, чем в продуктовом магазине.

Фитнес-блогер и мастер перманентного макияжа Юта Валдмане также раскрыла причину своего путешествия. Она ​​и возлюбленный в настоящее время находятся в Дубае.

"Вы должны носить маску везде, когда выходите за пределы отеля. Даже на улице", - объяснила Юта.

"Честно говоря, я откладывала эту поездку уже давно, и у меня есть довольно веская причина, по которой я здесь. На самом деле это не отпуск, хотя это может так выглядеть в Instagram. Но у меня есть причина, которую я пока не хочу раскрывать", - заверила Валдмане.