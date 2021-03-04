Фото ⟩ Noize MC попал в больницу
Российский рэпер Noize MC (наст. имя - Иван Алексеев) попал в больницу. Он опубликовал фото с капельницей в Instagram-сторис.
Российский рэпер Noize MC (наст. имя - Иван Алексеев) попал в больницу. Он опубликовал фото с капельницей в Instagram-сторис.
Артист также опубликовал фотографию в кресле-каталке.
"В луже собственной крови, на кафеле скользя, после заплыва еле выползая на карачках, носилки скорой помощи я не раз уже пачкал: врачи качают головами, типа так нельзя", - написал Иван под снимком.
Издание Lenta.ru сообщает, что медиков вызвал сам Noize MC. Артист внезапно почувствовал сильные боли в спине. СМИ передают, что теперь ему предстоит пройти лечение в одной из клиник Москвы.
Журналисты утверждают, что у рэпера диагностирована острая боль в поясничном отделе и воспаление седалищного нерва.