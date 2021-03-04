Чт, 4.03.2021
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Кришьянис Кариньш

Фото ⟩ Noize MC попал в больницу

Российский рэпер Noize MC (наст. имя - Иван Алексеев) попал в больницу. Он опубликовал фото с капельницей в Instagram-сторис.

ФОТО: https://www.instagram.com/noizemc/?hl=ru

Артист также опубликовал фотографию в кресле-каталке.

"В луже собственной крови, на кафеле скользя, после заплыва еле выползая на карачках, носилки скорой помощи я не раз уже пачкал: врачи качают головами, типа так нельзя", - написал Иван под снимком.

Издание Lenta.ru сообщает, что медиков вызвал сам Noize MC. Артист внезапно почувствовал сильные боли в спине. СМИ передают, что теперь ему предстоит пройти лечение в одной из клиник Москвы.

Журналисты утверждают, что у рэпера диагностирована острая боль в поясничном отделе и воспаление седалищного нерва.

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