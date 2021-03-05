Pussy Riot выпустили клип к 8 марта. В нем героини наказывают свиноподобных мужчин

В клипе героини мстят напавшим на них "сексистским свиньям". Их наказывают и унижают.

"Это феминистский оммаж на тысячелетнюю историю патриархального общества, где, напротив, женщины и квир-люди объективированы и служат предметами мебели", - объясняет группа. По их словам, видео не призывает унижать мужчин: "Во время съемок ни один актер, играющий роль сексистской свиньи, не пострадал, все действия были совершены по взаимному согласию", - цитирует "Медуза" авторов.

Сценарий, режиссура и монтаж - Надя Толоконникова, автор графики - 3D-художница Ksti Hu, оператор - Леля Нордик.

Толоконникова отметила, что написала текст песни "Сексист" после того, как посмотрела документальный фильм "Добро пожаловать в Чечню" про пытки, преследования и убийства людей из ЛГБТК+ в Чечне.

Надежда призналась, что у нее никак не выходило из головы, что один ее знакомый музыкант-рэпер рифмовал "насильник" и "на стиле" в в позитивном ключе и даже не чувствовал, что сделал что-то не так.