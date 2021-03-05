Латвийский актер-наркокурьер признался, что тюрьма - это лучшее, что с ним было

Журналу Vakara Ziņas Привертс рассказал, как он чувствовал себя в заключении.

"Все надо пережить самому, и каждый может написать книгу о своей жизни. Но такую жизнь, как у меня, мало кто сможет прожить. Я не собираюсь никого убеждать, но знаю, что тюрьма - это лучшее, что у меня было. Человек становится лучше только тогда, когда преодолевает трудности. Тюрьмы не надо бояться Тюрьма - это место, которое может дать. Как и война. Трудности делают тебя лучше".

Галерея: Презентация книги Роланда Приверта

Напомним, создатели сериала заявили, что главный герой - наркокурьер Ривертс - живет по правилам мира наркотиков. Это жизнь вне закона - грабежи, валютные спекуляции, наркотики и параллельно предательство, ложь, ложные обещания, взаимное возмездие и разрушенные жизни. Однако повествование также вращается вокруг вечной истории любви, которая проверяется на трудностях, создаваемых выбором главных героев.

Галерея: Сериал "Ничего не бойся"

Роландс Привертс

Привертс несколько раз попадал в тюрьму за преступления, связанные с наркотиками. Уже в начале 1999 года его вместе с тогдашним президентом Латвийской ассоциации моделей Дайрой Силавой задержали в аэропорту Риги за попытку ввоза в Латвию почти двух килограммов кокаина. В ноябре 2000 года Верховный суд приговорил Приверта к шести годам лишения свободы, но он был досрочно освобожден.

В начале 2004 года Привертс был задержан в аэропорту Гуаякиль в Эквадоре. Рядом с ним было обнаружено 894 грамма кокаина.

В 2009 году Привертс был приговорен к восьми годам заключения в Финляндии за контрабанду кокаина из Южной Америки в Финляндию, Эстонию и Латвию.