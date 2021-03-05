Латвийская актриса и режиссер Инга Тропа-Фишере: "Цой был неотъемлемой частью каждой вечеринки"

В конце прошлого года состоялась премьера фильма российского режиссера Алексея Учителя "Цой" как совместного творчества Латвии и России. В нем рассказывается о событиях после трагедии на шоссе Талси - Слока 15 августа 1990 года, когда погиб солист группы "Кино" Виктор Цой. Фильм, который также можно увидеть на LMT Smart Television, снимался как в России, так и в Латвии. В съемках принимали участие несколько отечественных актеров, в том числе актриса и режиссер Инга Тропа-Фишере. В интервью порталу TVNET она рассказала о своем первом опыте в большом кино и работе с Алексеем Учителем.
"Я могу только быть благодарна судьбе, именно этой команде и режиссеру за то, что они выбрали меня и пригласили на пробы. Все это было очень неожиданно. Как у актрисы у меня пока не было большого опыта в кино. Да, я снималась в местных сериалах, студенческих работах или короткометражках, но не в больших фильмах. Я могла только слушать рассказы коллег и думать, что, может быть, однажды я тоже окажусь там. Конечно, глупо отрицать, что актер время от времени мечтает о чем-то подобном, особенно если он этого еще не испытывал", - отметила она в интервью.
Инга вспомнила, что звонок от продюсеров, которые хотели видеть ее на пробах, был потрясающим. За все эти годы она несколько раз бывала на пробах, но тогда было сразу понятно, что режиссеру не подходит темперамент или внешний вид. Во время этого звонка у актрисы лишь спросили о том, сможет ли она прийти завтра на пробы одного мистического русского проекта.
"Я ничего не знала подробно. Во время обеденного перерыва я сбегала на пробы, и это были самые необычные пробы, которые у меня когда-либо были. Я даже не записал, как зовут этого режиссера, и это хорошо, потому что после того, как я поняла, что это он - Алексей Учитель… Его фильм "Прогулка" (2003) - один из любимых фильмов моей юности. Признаюсь, если бы я знала, что это он, я бы начала тупо краснеть и бледнеть от большого уважения и любви - я бы не смогла ничего сказать", - вспоминает Инга.
Пробы были необычными. Ее не заставляли играть. Они пили чай и говорили по-русски. Актриса отмечает, что разговор был очень теплым. На следующий день ей позвонили и сообщили, что режиссеру очень понравился наш разговор. Он хотел бы продолжить пробы.
"Затем начался целый марафон из проб. Я поняла, что интерес есть, но все может измениться в любой момент. Решающей стала индивидуальная репетиция в Москве с Евгением Цыгановым - будет ли между нами химия или нет, это было непросто. Я чувствовала, что меня проверяют на всех уровнях, но мы очень быстро установили контакт, и работать с ним было большим удовольствием. Мы с первого момента поняли, что можем очень много видеть, чувствовать и умеем провоцировать друг друга", - отмечает Тропа-Фишере.
Инга Тропа-Фишере в интервью заметила, что она родом из того края, где Цой все еще жив.
"Сейчас я там бываю редко, больше не знаю никого из молодежи. Может быть, что-то и изменилось. Но в школьные годы, когда я там жила, особенно в Варакляны, Цой был неотъемлемой частью каждой вечеринки", - отмечает актриса.
Она вспоминает, что песни Цоя не только слушали в записях, но и сами исполняли. Инга даже призналась, что, уже приехав в Ригу, в институте она продолжала активно слушать Цоя.
"Таким, каким был он - таким настоящим, живым и правдивым, с такими чувствительными нервными окончаниями... я действительно не могу не задуматься о независимости и перестройке. У него был такой сильный дух, что я не могу представить его в спокойное время, когда нет большого сопротивления. Поэтому мне кажется вполне естественным, что он умер - как бы ужасно это ни звучало. Он, в сущности, сделал свое дело. В каком-то смысле это, конечно, звучит очень громко, но в то время он был своего рода Мессией.
Его открытость, смелость и прежде всего способность не лгать себе и не лгать другим вдохновляли гореть и сиять, как солнце - стремиться к внутренней и внешней свободе", - уверена Инга.
Рекламный ролик фильма "Цой"
Инга Тропа-Фишере подчеркнула, что съемочная группа была фантастической и дружелюбной.
"Может, сыграло то, что я блондинка с прибалтийским акцентом - понятно, что всем этот стереотип очень близок. Но я правда ощущала любовь - как от съемочной группы, так и от режиссера", - указвыет она.
Что касается критики картины, то Инга ее понимает. Самой ей кажется, что фильм очень хороший. Но она не может быть полностью объективной. Оказывается, огромная часть сцен с ней даже не вошла в картину. Всему виной хронометраж.
"Конечно, в некоторых местах приходит профессиональный кретинизм, который заставляет себя проанализировать. Но в целом посмотрела все на одном дыхании и в очередной раз убедилась, что этот режиссер - большой пацифист. Хотя кажется, что он высокомерно говорит, внутри - глубокая любовь к людям и жизни", - считает Инга.
Она понимает всех тех, кто критикует картину, особенно если ждешь фильм о Цое.
"Этот фильм абсолютно о Цое, но это не классический подход. Все, что в нем - это о и вокруг конкретных людей, а насколько это корректно или нет - вопрос для дискуссий", - полагает она.
Инга Тропа-Фишере отмечает:
"Искусство уже является инструментом, с помощью которого могут быть сформированы эти разные точки зрения и вымыслы. Для сравнения, одна из режиссерских работ, которую я сейчас создаю - это шоу, в котором собрались реальные люди и делились личным опытом на очень актуальную, болезненную и неоднозначную на данный момент тему - насилие. Эти люди - живые прототипы, и актеры разыгрывают эти жизненные истории, так что мы делаем фантастику. Конечно, время от времени я спрашиваю себя - разрешено ли это и не нарушаю ли я какие-либо этические границы? Потом, всесторонне обсудив это с собой, я понимаю, что нет - это произведение искусства, и присутствие вымысла в нем неизбежно".
"Если бы это был документальный фильм, то можно было бы отреагировать на него по-другому и действительно увидеть, насколько он правильный для этих людей, но это художественный фильм, вымысел, и режиссер ни разу не сказал, насколько я знаю, что это не так. Это своего рода современная легенда, и она не обязательно должна соответствовать действительности", - рассуждает актриса.