Латвийская актриса и режиссер Инга Тропа-Фишере: "Цой был неотъемлемой частью каждой вечеринки"

"Я могу только быть благодарна судьбе, именно этой команде и режиссеру за то, что они выбрали меня и пригласили на пробы. Все это было очень неожиданно. Как у актрисы у меня пока не было большого опыта в кино. Да, я снималась в местных сериалах, студенческих работах или короткометражках, но не в больших фильмах. Я могла только слушать рассказы коллег и думать, что, может быть, однажды я тоже окажусь там. Конечно, глупо отрицать, что актер время от времени мечтает о чем-то подобном, особенно если он этого еще не испытывал", - отметила она в интервью.

Инга вспомнила, что звонок от продюсеров, которые хотели видеть ее на пробах, был потрясающим. За все эти годы она несколько раз бывала на пробах, но тогда было сразу понятно, что режиссеру не подходит темперамент или внешний вид. Во время этого звонка у актрисы лишь спросили о том, сможет ли она прийти завтра на пробы одного мистического русского проекта.

"Я ничего не знала подробно. Во время обеденного перерыва я сбегала на пробы, и это были самые необычные пробы, которые у меня когда-либо были. Я даже не записал, как зовут этого режиссера, и это хорошо, потому что после того, как я поняла, что это он - Алексей Учитель… Его фильм "Прогулка" (2003) - один из любимых фильмов моей юности. Признаюсь, если бы я знала, что это он, я бы начала тупо краснеть и бледнеть от большого уважения и любви - я бы не смогла ничего сказать", - вспоминает Инга.

Пробы были необычными. Ее не заставляли играть. Они пили чай и говорили по-русски. Актриса отмечает, что разговор был очень теплым. На следующий день ей позвонили и сообщили, что режиссеру очень понравился наш разговор. Он хотел бы продолжить пробы.

"Затем начался целый марафон из проб. Я поняла, что интерес есть, но все может измениться в любой момент. Решающей стала индивидуальная репетиция в Москве с Евгением Цыгановым - будет ли между нами химия или нет, это было непросто. Я чувствовала, что меня проверяют на всех уровнях, но мы очень быстро установили контакт, и работать с ним было большим удовольствием. Мы с первого момента поняли, что можем очень много видеть, чувствовать и умеем провоцировать друг друга", - отмечает Тропа-Фишере.

ФОТО: Mistrus Media

Инга Тропа-Фишере в интервью заметила, что она родом из того края, где Цой все еще жив.

"Сейчас я там бываю редко, больше не знаю никого из молодежи. Может быть, что-то и изменилось. Но в школьные годы, когда я там жила, особенно в Варакляны, Цой был неотъемлемой частью каждой вечеринки", - отмечает актриса.