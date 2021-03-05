Армения отказалась от участия в "Евровидении"

Согласно информации, которая прозвучала с общественного телевидение республики, отказ обусловлен нестабильной ситуацией в стране. Из-за объективных обстоятельств Армения считает, что не может достойно подготовиться к конкурсу.

Армения начала принимать участие в "Евровидении" с 2006 года. Лучшим результатом для это страны были пятое и седьмое место. Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Нидерландах с 18 по 22 мая.

Ранее стало известно, что группа Little Big участвует в отборе на "Евровидение". Артисты намекнули на новую песню в своем Insatgram-аккаунте.

Напомним, что Латвию на конкурсе представит Саманта Тина.