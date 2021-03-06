Эксперт: В случае одобрения вакцины "Спутник V" нет причин беспокоиться о ее качестве

Кивите-Уртане отметила, что производитель "Спутник V" подал заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое сейчас рассматривается в ускоренном порядке.

Как объяснил доцент, если EMA, чьи процедуры утверждения очень скрупулезны, прозрачны и безопасны, одобрит регистрацию "Спутник "V, это не должно вызывать беспокойства у общественности.

"В настоящее время необходимо дождаться заключения EMA о том, достаточно ли научных данных "Спутника V", чтобы доказать его эффективность и безопасность", - сказала Кивите-Уртане.

RUS TVNET уже сообщал, что EMA приступила к ускоренной оценке вакцины против Covid-19 "Спутник V", разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалея в России. Заявителем оценки в Европейском Союзе является R-Pharm Germany GmbH.

Решение о проведении ускоренной оценки принимается на основании результатов лабораторных и клинических исследований у взрослых. Эти исследования показывают, что "Спутник V" вызывает образование антител и иммунных клеток против вируса SARS-CoV-2 и может помочь защитить организм от Covid-19.