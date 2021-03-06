Федор Бондарчук об отце и картине "9 рота": "Это история про мое поколение"

"9 рота" стала дебютом для Федора Бондарчука. Он признается, что это ни с чем не сравнить.

"Дебют - это совершенно другая энергия... 6 лет я готовил эту картину", - сказал он. 1

Бондарчук думал, что с подобной энергией больше не столкнется, но ощутил нечто подобное, когда работал над сериалом "Псих".

"С подобной энергией я в жизни не сталкивался. И думал, что она не повторится. Пока не снял "Психа". Первая и последняя работа по энергии, по счастью по радости существования на площадке, удовольствия от артистов. Физического... Просто будьте здесь и работайте над ролью... Подобное ощущение я поймал на "Психе"", - отметил Бондарчук.

До кино Федор Бондарчук занимался клипами и рекламой. Тогда этим в стране никто не занимался, но была группа экспертов, которая хранила "секретные знания".

"Было несколько человек, которые поработали на MTV. Это были небожители, у них были секретные знания", - вспоминает он.

Бондарчук заметил, что - это как раз было то, что его интересовано. Он не отрицает, что было давление фамилии Бондарчук, а с другой стороны - это была работа в новой сфере из которой что-то могло трансформироваться "что-то большее".

"Деньги были вторичны... Возможность реализовать свои фантазии дорогого стоит", - поясняет режиссер.

Главное то, что во время этой работы Бондарчук мог приобретать новые знания. К кино Бондарчук шел долго и не хотел этого. Изначально у него была идея сделать ремейк картины отца "Судьба человека". Но это не получилось, а потом появилась мысль про Афганистан. Эта тема была близкой для него. Тем более, что и Бондарчук-старший служил и потому даже не обсуждалось, что и Федор будет служить.

Федор Бондарчук указывает, что тема Афганистана была для него близка. Он подсознательно чувствовал вину, что не был там.

"Это история про мое поколение. По большому счету про меня... Гимн моему поколению", - подчеркивает он. 1

Федор Бондарчук признается, что каждый день задает себе вопрос о том, что сказал бы отец. Он пересматривал "Они сражались за Родину", чтобы не повториться во время съемок. Но все равно где-то кадры совпали. Ему казалось, что отец все время присутствует на съемочной площадке. В финале он решился посвятить "9 роту" отцу, так как гордится этим фильмом.