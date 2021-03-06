Стоянов не знал, что латвийский дирижер Марис Янсонс скончался два года назад. О чем они говорили?

Речь зашла о дирижере Марисе Янсоне, с которым Стоянов был дружен. Стоянов не знал, что его вот уже два года нет в живых. Юрий Николаевич заметил, что Янсонс жил не только в Санкт-Петербурге, но чаще в Латвии и Норвегии.

Марис Янсонс ФОТО: EPA/Scanpix

Однажды Юрий Стоянов спросил у друга про гениальность Амадея Моцарта.

"Гениальность Пушкина мне очевидна, для этого надо почитать поэтов пушкинской поры... А Моцарт?" - поинтересовался актер.

Тогда Янсонс попросил Стоянова представить, что "у Моцарта стало много черных клавиш. В его произведениях "появились сложные аккорды". Это уже был "другой уровень, другой класс".

"Музыка вся внутри", - цитирует Стоянов легендарного латвийского дирижера.

Стоянов объяснил, что обожает Моцарта. Он много его слушал ранее. Юрий Николаевич подчеркивает, что у него много сложной и очень трагической музыки.

"Это очень концентрированный гений... Он проживал свою жизнь быстро и плотно", - отметил Стоянов.

Латвийский дирижер Марис Янсонс скончался 30 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге. Янсонс в течение длительного времени страдал от сердечно-сосудистого заболевания и в последнее время отменил несколько концертов, но в конце октября после шестимесячного перерыва вновь встал за дирижерский пульт симфонического оркестра Баварского радио.