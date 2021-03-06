Сб, 6.03.2021
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Экс-участник "Дом-2" Май Абрисоков обвинил Бузову и Муцениеце в желании "прославиться на разводе"

Экс-участник телевизионного проекта "Дом-2" Май Абрикосов (настоящее имя - Роман Тертишный) высказался в адрес Ольги Бузовой и латвийской актрисы Агаты Муцениеце из-за их комментариев про бывших возлюбленных после разрыва. Об этом пишет "Комсомольская правда". 

Абрикосов отмечает, что знаменитостям не стоит делиться подробностями своей личной жизни. Он предполагает, что они могут использовать это, чтобы прославиться и получить свою "минуту славы".

"Многие путают собственную популярность, талант, достижения, уникальность, с мнимой и искусственной популярностью. Желание прославиться на разводе выглядит одновременно и смешно и жалко", - заметил он в своей статье для издания "Комсомольская правда".

В качестве примера, он привел историю Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.

"Ну, развелась, да, муж хреновый - встала, отряхнулась и пошла! Агате всего-то 32 года, молодая девушка, для чего окружила себя негативной темой распада брака?" - цитирует его "Комсомольской правдой". 

Абрикосов считает, что развод приносит звездам больше пользы, чем брак. Они порочат имена бывших, а публика им сочувствует. Телепрограммы приглашают в эфиры.

"Люди забыли, что раньше развод считался чем-то интимным и даже в какой-то степени постыдным, скрывали от родственников, от знакомых. Рассказывая подробности, девушки унижают сами себя", - говорит Абрикосов. 

Историю про расставание Ольги Бузовой и Давида Манукяна он называет не такой успешной как первая и она во много повторяется. 

"Надеюсь, доживу до времени, когда блогеры будут специалистами в одной сфере, а не во всех сразу. Давать советы по психологии будут дипломированные специалисты. Петь – люди, имеющие и слух и голос. Брать интервью - журналисты, а то уши в трубочку сворачиваются от безграмотности YouTube-ведущих, которые мысль свою выразить не могут, только мычат", - подчеркнул Май Абрикосов.

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