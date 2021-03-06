Экс-участник "Дом-2" Май Абрисоков обвинил Бузову и Муцениеце в желании "прославиться на разводе"

Абрикосов отмечает, что знаменитостям не стоит делиться подробностями своей личной жизни. Он предполагает, что они могут использовать это, чтобы прославиться и получить свою "минуту славы".

"Многие путают собственную популярность, талант, достижения, уникальность, с мнимой и искусственной популярностью. Желание прославиться на разводе выглядит одновременно и смешно и жалко", - заметил он в своей статье для издания "Комсомольская правда".

В качестве примера, он привел историю Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.

"Ну, развелась, да, муж хреновый - встала, отряхнулась и пошла! Агате всего-то 32 года, молодая девушка, для чего окружила себя негативной темой распада брака?" - цитирует его "Комсомольской правдой".

Абрикосов считает, что развод приносит звездам больше пользы, чем брак. Они порочат имена бывших, а публика им сочувствует. Телепрограммы приглашают в эфиры.

"Люди забыли, что раньше развод считался чем-то интимным и даже в какой-то степени постыдным, скрывали от родственников, от знакомых. Рассказывая подробности, девушки унижают сами себя", - говорит Абрикосов.

Историю про расставание Ольги Бузовой и Давида Манукяна он называет не такой успешной как первая и она во много повторяется.