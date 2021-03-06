В условиях пандемии Covid-19 удвоилось количество женщин, пострадавших от насилия

Значительно в прошлом году выросло количество случаев сексуального насилия над женщинами и тяжких телесных повреждений, и это означает, что необходимы срочные меры по предотвращению насилия. Хотя понимание проблемы и профессионализм участвующих в предотвращении насилия государственных учреждений выросли, по-прежнему есть случаи, когда именно из-за ограниченности ресурсов и бездействия госорганов женщины продолжают страдать от насилия, подчеркнула Лаце.

По словам руководителя центра, в повседневной практике учреждения нередко возлагают ответственность за случившееся на жертву, потому что так проще. Обращающиеся в центр женщины рассказывают, что до сих пор часто не используются предусмотренные законодательством меры - предоставление временной защиты женщине и ее детям, решение о разделении насильника и семьи, возбуждение уголовного процесса без заявления потерпевших.

Лаце напомнила, что Латвия до сих пор не ратифицировала Стамбульскую конвенцию, целью которой является искоренение насилия по отношению к женщинам и домашнего насилия, тогда как это важно не только для решения практических вопросов, но и станет сигналом для общества, что насилие недопустимо и насильники понесут ответственность.

По словам Лаце, ответственная за ратификацию министр благосостояния Рамона Петравича подчеркивает, что

в Латвии "насилие никогда не было разрешено" и в законодательстве за него предусмотрена ответственность, однако факты и реальность указывают на обратное.