Авария на Видземском шоссе: пострадал один человек
В субботу днем, 6 марта, в результате столкновения легкового и грузового автомобиля на Видземском шоссе возле поворота на Цесис пострадал один человек, сообщили в Государственной полиции.
В субботу днем, 6 марта, в результате столкновения легкового и грузового автомобиля на Видземском шоссе возле поворота на Цесис пострадал один человек, сообщили в Государственной полиции.
Вызов на место происшествия поступил в 16.56. Пострадавший доставлен в больницу.
Движение на месте аварии ограничено. Недалеко от места аварии, столкнулись еще две машины.
Из-за аварии на Видземском шоссе образовалась пробка.