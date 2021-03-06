Сб, 6.03.2021
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Авария на Видземском шоссе: пострадал один человек

Дорожная полиция. Иллюстративное фото ФОТО: LETA

В субботу днем, 6 марта, ​​в результате столкновения легкового и грузового автомобиля на Видземском шоссе возле поворота на Цесис пострадал один человек, сообщили в Государственной полиции.

Вызов на место происшествия поступил в 16.56. Пострадавший доставлен в больницу.

Движение на месте аварии ограничено. Недалеко от места аварии, столкнулись еще две машины.

Из-за аварии на Видземском шоссе образовалась пробка.

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