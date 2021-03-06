Умер писатель и литературный критик Валентин Курбатов
Российский писатель и литературный критик Валентин Курбатов умер в возрасте 81 года. О его смерти в Telegram сообщил писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов, пишет "Медуза".
Российский писатель и литературный критик Валентин Курбатов умер в возрасте 81 года. О его смерти в Telegram сообщил писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов, пишет "Медуза".
Курбатов умер, когда пошел в магазин за цветами жене, сообщил советник президента России по культуре Владимир Толстой.
"Он пошел за цветами жене, купил букет, и с букетом в руках упал на улице и скончался скоропостижно. Скорее всего, причина - это тромб", - цитирует его слова "Медуза".
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Курбатова.
Валентин Курбатов написал более 20 книг, посвященных классикам русской литературы. Он написал предисловия к собраниям сочинений Виктора Астафьева, Валентина Распутина, к сочинениям Булата Окуджавы, Владимира Личутина, а также подготовил публикацию дневников и писем советского писателя Ивана Васильева.