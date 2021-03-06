Сб, 6.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Умер писатель и литературный критик Валентин Курбатов

ФОТО: https://www.facebook.com/curbatov.valentin

Российский писатель и литературный критик Валентин Курбатов умер в возрасте 81 года. О его смерти в Telegram сообщил писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов, пишет "Медуза".

Курбатов умер, когда пошел в магазин за цветами жене, сообщил советник президента России по культуре Владимир Толстой.

"Он пошел за цветами жене, купил букет, и с букетом в руках упал на улице и скончался скоропостижно. Скорее всего, причина - это тромб", - цитирует его слова "Медуза".

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Курбатова. 

Валентин Курбатов написал более 20 книг, посвященных классикам русской литературы. Он написал предисловия к собраниям сочинений Виктора Астафьева, Валентина Распутина, к сочинениям Булата Окуджавы, Владимира Личутина, а также подготовил публикацию дневников и писем советского писателя Ивана Васильева.

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