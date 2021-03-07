На "Голос.Дети" новый скандал? Все судьи повернулись к дочери популярного исполнителя Сергея Трофимова

На "Голос.Дети" новый скандал? Все судьи повернулись к дочери популярного исполнителя Сергея ТрофимоваВидео
В музыкальном проекте "Голос.Дети" на Первом канале приняла участие 12-летняя дочь Сергея Трофимова, и к ней повернулись все судьи.
В музыкальном проекте "Голос.Дети" на Первом канале приняла участие 12-летняя дочь Сергея Трофимова, и к ней повернулись все судьи.
На этапе слепых прослушиваний Елизавета спела композицию Стиви Уандера Overjoyed. Ее исполнение понравилось всем трем судьям - Светлане Лободе, Егору Криду и Басте. Елизавета приняла решение пойти в команду Егора Крида.
На сцену вышел Дмитрий Нагиев и сказал, что Сергей Трофимов старался максимально скрыться за кулисами и никак не показывать, что он тут. Ведущий постарался сделать акцент на то, что Елизавета действительно хорошо поет.
"Вы вдруг поворачиваетесь втроем. И как нам доказать опять, что мы повернулись, потому что это талантливый человек?" - заметил он.
Светлана Лобода и Егор Крид отметили, что девочка действительно обладает талантом и красивым тембром от природы. С ними согласился и Баста.
"Приготовьтесь к тому, что кто-то будет вам что-то говорить. Нужно спокойно заниматься своим любимым делом. Если бы я мог помочь своей дочке , я сделал бы это как-то галантно и не унижая ее достоинства. Классное исполнение, классная песня!" - сказал Вакуленко.
Напомним, ранее на шоу "Голос" было несколько скандалов. Первый из-за участия и победы дочери Алсу, а второй из-за участия дочери ведущего Первого канала Александры Будниковой.
Видео: Елизавета Трофимова на шоу "Голос"