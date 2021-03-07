Николас Кейдж женился в пятый раз
57-летний американский актер Николас Кейдж женился в пятый раз. Об этом сообщает Daily Star.
57-летний американский актер Николас Кейдж женился в пятый раз. Об этом сообщает Daily Star.
Новой жене актера, Рико Шибату 26 лет. Свадебная церемония прошла в Лас-Вегасе, После заключения брака девушка взяла фамилию супруга.
Lenta.ru указывает, что в свидетельстве о браке стоит дата: 16 февраля.
Кейдж рассказал, что они с супругой не виделись полгода. Однако затем они решили обручиться по FaceTime. Актер признался, что подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом ее любимого черного цвета.
Напомним, летом 2019 года Кейдж развелся с четвертой женой, визажисткой Эрикой Койке. Они были женаты всего четыре дня.
В 1995 году Николас Кейдж встретил актрису Патрисию Аркетт, которой сделал предложение. Они прожили вместе шесть лет, после которых развелись. Его второй женой была Лиза Мари Пресли, дочерь Элвиса Пресли, которая была до этого замужем за Майклом Джексоном. Пресли и Кейдж расстались через 109 дней после бракосочетания. Третьей супругой Кейджа стала официантка, кореянка Элис Ким.