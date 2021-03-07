Николас Кейдж женился в пятый раз

Новой жене актера, Рико Шибату 26 лет. Свадебная церемония прошла в Лас-Вегасе, После заключения брака девушка взяла фамилию супруга.

Lenta.ru указывает, что в свидетельстве о браке стоит дата: 16 февраля.

Кейдж рассказал, что они с супругой не виделись полгода. Однако затем они решили обручиться по FaceTime. Актер признался, что подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом ее любимого черного цвета.

Напомним, летом 2019 года Кейдж развелся с четвертой женой, визажисткой Эрикой Койке. Они были женаты всего четыре дня.