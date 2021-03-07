Латвийская певица отправилась в Китай. На карантине ей придется провести месяц

В прошлом году одно из агентств предложило Кэти место скрипачки в Пекине сроком на 9 месяцев. Чтобы отправиться в эту поездку, артистка сделала почти 20 тестов на Covid-19.

В соцсети TikTok Тиндемарк рассказала, как прошел ее 29-часовой полет из Риги в Шанхай, в результате чего ей придется провести три недели в карантине. После она сможет отправиться в Пекин, где проведет еще неделю на карантине.

В соцсетях Кэти поделилась впечатлениями из Шанхая во время карантинной изоляции.

"Я не могу сказать, что четырехнедельный карантин - лучшее, что я когда-либо испытывала в своей жизни, но такие вещи, как учеба и упражнения, помогают облегчить эти одинокие дни. Трудно привыкнуть к местной еде", - сказала Тиндемарк.

На вопрос, сколько стоит поездка, певица ответила, что агентство заплатило за все, потому что у нее у самой не было таких денег.