Вс, 7.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Латвийская певица отправилась в Китай. На карантине ей придется провести месяц

Латвийская скрипачка, певица и фитнес-тренер Кэти Тиндемарк (Katy Tindemark) отправилась на девять месяцев в командировку в Китай. 

В прошлом году одно из агентств предложило Кэти место скрипачки в Пекине сроком на 9 месяцев. Чтобы отправиться в эту поездку, артистка сделала почти 20 тестов на Covid-19.

В соцсети TikTok Тиндемарк рассказала, как прошел ее 29-часовой полет из Риги в Шанхай, в результате чего ей придется провести три недели в карантине. После она сможет отправиться в Пекин, где проведет еще неделю на карантине. 

В соцсетях Кэти поделилась впечатлениями из Шанхая во время карантинной изоляции. 

"Я не могу сказать, что четырехнедельный карантин - лучшее, что я когда-либо испытывала в своей жизни, но такие вещи, как учеба и упражнения, помогают облегчить эти одинокие дни. Трудно привыкнуть к местной еде", - сказала Тиндемарк.

На вопрос, сколько стоит поездка, певица ответила, что агентство заплатило за все, потому что у нее у самой не было таких денег.

В комментариях блондинка объяснила, почему она уехала так далеко от Латвии. Оказалось, что это было на данный момент единственное предложение о работе.

@katy_tindemark_official

IG: @katytindemark ✌️ ##china ##quarantine

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@katy_tindemark_official

Insta: @katytindemark

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