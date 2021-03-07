Латвийская певица отправилась в Китай. На карантине ей придется провести месяц
Латвийская скрипачка, певица и фитнес-тренер Кэти Тиндемарк (Katy Tindemark) отправилась на девять месяцев в командировку в Китай.
Латвийская скрипачка, певица и фитнес-тренер Кэти Тиндемарк (Katy Tindemark) отправилась на девять месяцев в командировку в Китай.
В прошлом году одно из агентств предложило Кэти место скрипачки в Пекине сроком на 9 месяцев. Чтобы отправиться в эту поездку, артистка сделала почти 20 тестов на Covid-19.
В соцсети TikTok Тиндемарк рассказала, как прошел ее 29-часовой полет из Риги в Шанхай, в результате чего ей придется провести три недели в карантине. После она сможет отправиться в Пекин, где проведет еще неделю на карантине.
В соцсетях Кэти поделилась впечатлениями из Шанхая во время карантинной изоляции.
"Я не могу сказать, что четырехнедельный карантин - лучшее, что я когда-либо испытывала в своей жизни, но такие вещи, как учеба и упражнения, помогают облегчить эти одинокие дни. Трудно привыкнуть к местной еде", - сказала Тиндемарк.
На вопрос, сколько стоит поездка, певица ответила, что агентство заплатило за все, потому что у нее у самой не было таких денег.
В комментариях блондинка объяснила, почему она уехала так далеко от Латвии. Оказалось, что это было на данный момент единственное предложение о работе.
@katy_tindemark_official
IG: @katytindemark ✌️ ##china ##quarantine♬ Funny Song - Cavendish Music
@katy_tindemark_official
Insta: @katytindemark♬ Funny Song - Bensound