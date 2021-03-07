В Риге при пожаре погиб человек

Звонок поступил в 10:14. На месте происшествия выяснилось, что в двухэтажном жилом доме горят две квартиры на втором этаже и мансарда площадью 62 квадратных метра.

Один человек погиб в результате пожара, еще четверо получили ранения - один был эвакуирован до прибытия VUGD, двое были спасены и переданы медикам. Один из пожарных, пострадавший во время противопожарные работы, также был передан медикам для получения помощи.

Пожар был локализован в 11:35. На месте происшествия работали 22 пожарных и спасателя, которые использовали четыре автоцистерны и одну автомобильную лестницу.