Больница о видео с пустым коронаотделением: кто-то распространяет искаженную информацию

Ляэне-Таллиннская центральная больница подтвердила, что на втором этаже, снятом на видео, нет пациентов, поскольку в больнице не хватает персонала для укомплектования отделения.

"Мы неоднократно подчеркивали, что пациентов лечат не палаты и койки, а персонал. Второй этаж инфекционной клиники в плане помещений готов к приему пациентов, но для открытия этажа мы должны еще больше ограничить плановое лечение, чтобы привлечь персонал из других отделений для лечения Covid-пациентов", - объяснил председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Аркадий Попов.

Попов добавил, что кто-то злонамеренно хочет исказить нынешнее положение вещей, будто больных Covid-19 в нашем обществе нет и будто больницы пустуют. "Как работники больницы мы хотели бы, чтобы это было так, но, к сожалению, это не соответствует действительности. Вся медицинская система весьма близка к катастрофе, поскольку нуждающихся в больничном лечении Covid-пациентов становится все больше. Если ситуация не улучшится, в больницах придется приостановить все плановое лечение", - сказал доктор Попов.

Руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы заявил, что в ближайшее время для лечения Covid-пациентов будет открыт и находящийся в резерве второй этаж инфекционной клиники, поскольку из-за большого количества коронапациентов необходимо увеличить лечебные возможности больницы. Согласно плану, отделение будет укомплектовано из персонала неврологической клиники, гинекологической клиники и клиники сестринской помощи.