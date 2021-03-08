Команда TVNET получила ежегодную премию латгальской культуры Boņuks

Напомним, что в конце 2020 года TVNET в сотрудничестве и при поддержке Государственного фонда культурного капитала реализовал проект из шести музыкальных клипов для фольклорной общины Upīte и постфольклорного коллектива Rikši. Награду получили клипы для группы Rikši.

Поздравляем команду! Руководитель проекта и продюсер - Эвика Муйзниеце, оператор, продюсер, монтажер - Юрис Лисовс, оператор, монтажер и продюсер - Оскар Лусис, фотограф - Янис Шкапарс.

Оскар Лусис и Юрис Лисовс ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Пресс-фото

Галерея: Работа над видеоклипами

Премию латгальской культуры Boņuks получили также Алдис Бекшс за роман Bruoli, Виестурс Кайриш за фильм "Город у реки" (Piļsāta pi upis), концерт Latgolys freska и рэп-исполнительница Ūga с альбомом LG ir HH.

Награждены были также коллектив Tautumeitas за концертную деятельность и за пластинку Dziesmas no Aulejas и фольклорная община Upīte.

Tautumeitas ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Награды удостоены мероприятия, посвященные 175-летию латгальского деятеля культуры Андрива Юрджа, 80-летию латгальского поэта, публициста, культурного и общественного деятеля Антона Кукойя. Премию получили книга "Mīlesteiba. Lelais Līpu kolns", сборники поэзии "Pa mīlesteibu brīnūt, kuojis nasaļ" и "Muna dzīšmu gruomota".

Фольклорный ансамбль Upīte стал лауреатом приза симпатий от порталов lakuga.lv и Lsm.lv.

В этом году церемония прошла не так, как обычно. На мероприятии выступили группы Tautumeitas, Dabasu Durovys, Židrūns, фольклорная община Upīte и Raxtu raxti.

Впервые премия латгальской культуры Boņuks вручалась в 2009 году.