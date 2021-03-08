Банк рассказал, на что чаще всего копят жители Латвии

Наиболее активно копят жители Эстонии, наименее активно - жители Литвы. Чаще всего для создания накопления используется Диги-копилка. С ее помощью деньги откладываются автоматически: сумма каждой покупки, оплаченной картой, округляется вверх до целого евро, и разница между округленной и уплаченной суммой перечисляется на сберегательный счет.

"В целом в течение 2020 года клиенты во всех странах Балтии, пользующиеся Диги-копилкой, накопили почти 21 миллион евро, и общие накопления частных лиц в прошлом году выросли на 13%, - рассказывает руководитель дигитального развития банка SEB Илья Ногичев. - Диги-копилка - это бесплатное решение, которое помогает сделать первый шаг на пути к созданию накопления. Деньги копятся почти незаметно, сумма увеличивается каждый раз, когда клиент пользуется расчетной картой. В свою очередь, если ставится цель накопить крупную сумму, то стоит делать регулярные взносы на сберегательный счет. Сберегательный счет дает возможность получить небольшой процент прибыли, к тому же деньги на сберегательном счете защищены от импульсивных покупок, поскольку снять их без комиссионной платы можно лишь, подав заявку за три дня до перечисления".