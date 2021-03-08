Банк рассказал, на что чаще всего копят жители Латвии

В мобильном приложении банка SEB можно определить до пяти целей накопления и желаемую сумму, выбрав для создания накопления Диги-копилку или регулярные денежные перечисления.
Наиболее активно копят жители Эстонии, наименее активно - жители Литвы. Чаще всего для создания накопления используется Диги-копилка. С ее помощью деньги откладываются автоматически: сумма каждой покупки, оплаченной картой, округляется вверх до целого евро, и разница между округленной и уплаченной суммой перечисляется на сберегательный счет.
С помощью Диги-копилки жители Латвии в среднем за год накапливают 131 евро, жители Эстонии - 146 евро, а жители Литвы - около 50 евро.
"В целом в течение 2020 года клиенты во всех странах Балтии, пользующиеся Диги-копилкой, накопили почти 21 миллион евро, и общие накопления частных лиц в прошлом году выросли на 13%, - рассказывает руководитель дигитального развития банка SEB Илья Ногичев. - Диги-копилка - это бесплатное решение, которое помогает сделать первый шаг на пути к созданию накопления. Деньги копятся почти незаметно, сумма увеличивается каждый раз, когда клиент пользуется расчетной картой. В свою очередь, если ставится цель накопить крупную сумму, то стоит делать регулярные взносы на сберегательный счет. Сберегательный счет дает возможность получить небольшой процент прибыли, к тому же деньги на сберегательном счете защищены от импульсивных покупок, поскольку снять их без комиссионной платы можно лишь, подав заявку за три дня до перечисления".
Большинство из тех, кто выбрал создавать накопления на конкретную цель и определили желаемую сумму, планируют накопить 1000 евро на путешествие. Вторая по популярности цель - это покупка автомобиля.
В качестве желаемой суммы накопления жители Латвии и Литвы чаще всего выбирают 1000, 500 и 100 евро, а жители Эстонии - 1000, 500 и 5000 евро.