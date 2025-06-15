Малый бизнес в Латвии: каковы причины закрытия?

Маленькое латвийское предприятие, производящее измельченные мюсли, объявило о намерении закрыться из-за тяжелой экономической ситуации. В новостном выпуске LSM+ разбирался, это отдельный случай или тенденция.
Компания была создана в 2017 году, вдохновением для Илзе и Иевы послужил опыт из Германии. Продукт оказался уникальным для местного рынка - это измельченные цельнозерновые овсяные хлопья с сушеными фруктами. Их можно было есть с молоком или йогуртом, добавлять в коктейли или использовать вместо муки.
"Мы - микропредприятие. Иногда людям кажется, что мы большая компания, что у нас тут много работников. Но мы только вдвоем", - сказала создательница Smalkais muslis Иева.
Все эти годы Илзе занималась производством, а Иева - маркетингом. У предприятия был собственный интернет-магазин, а в 2019 году оно начало сотрудничество с сетью супермаркетов Rimi. Продукция также продавалась в небольших специализированных магазинах.
Однако в начале июня команда Smalkais muslis объявила в соцсетях, что приняла решение остановить деятельность.
"За последний год количество заказов уменьшилось. С каждым месяцем вы чувствуете, что денег поступает все меньше и меньше, чтобы оплачивать счета, платить себе зарплату - и в какой-то момент их просто не хватает. И мы все понимаем. Цены в магазинах стали расти - молоко, яйца, хлеб. И вот вы складываете корзину, в которой есть и наши мюсли. Идете к кассе - и там большая сумма. Конечно, вы мюсли берете и ставите обратно, потому что не можете себе позволить. Тут все вместе сошлось. Сырье - мы не закупаем так много, как какие-то большие предприятия, поэтому нам оно и обходится дороже. Не печатаем так много в типографии - так как у нас нет много денег, поэтому и за это другая цена", - поделилась Иева.
После новости о закрытии Smalkais muslis получил волну заказов - это дало отсрочку, но не решило проблемы. Илзе и Иева мечтают, чтобы их продукт заметили и помогли вывести на внешний рынок.
По словам Эдуарда Филиппова, главы союза бизнеса Латвии, малый бизнес в стране уязвим: население сокращается, а конкуренция остается высокой. Поэтому даже небольшим предприятиям стоит ориентироваться на экспорт и масштабирование.
"Они испытывают очень большое влияние по поводу инфляции, других потрясений, энергоресурсов и так далее - они сразу принимают на себя большой удар, не всегда это финансово возможно вынести. Очень хорошо, когда бренд хорошо себя показывает на локальном рынке - но это однозначно экспорт. В Латвии, даже если смотреть для малого предприятия, - это экспортные рынки и ставка, которую надо делать", - прокомментировал председатель правления союза бизнеса Латвии Эдуард Филиппов.
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