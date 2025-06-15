Малый бизнес в Латвии: каковы причины закрытия?

"За последний год количество заказов уменьшилось. С каждым месяцем вы чувствуете, что денег поступает все меньше и меньше, чтобы оплачивать счета, платить себе зарплату - и в какой-то момент их просто не хватает. И мы все понимаем. Цены в магазинах стали расти - молоко, яйца, хлеб. И вот вы складываете корзину, в которой есть и наши мюсли. Идете к кассе - и там большая сумма. Конечно, вы мюсли берете и ставите обратно, потому что не можете себе позволить. Тут все вместе сошлось. Сырье - мы не закупаем так много, как какие-то большие предприятия, поэтому нам оно и обходится дороже. Не печатаем так много в типографии - так как у нас нет много денег, поэтому и за это другая цена", - поделилась Иева.