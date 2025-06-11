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В темноте и без денег: шведы реабилитируют наличные. А как в Латвии?

Деньги под замком. Иллюстративное фото

Европа стремится к "прозрачности финансовых транзакций", в том числе ставя препоны на пути наличных платежей. А Северные страны еще лет десять назад заявляли, что строят "общество безналичных расчетов". Однако геополитические события и риски ЧП в энергетическом секторе заставляют изменить концепцию. Так, Центральный банк Швеции пересмотрел свои планы перехода на безналичную экономику на "фоне роста кибератак и перебоев с электричеством на юге Европы". В стране намерены развивать инфраструктуру и законодательную базу для наличных расчетов. А что происходит в Латвии?

Наши заморские соседи в Северных странах имеют давний и богатый опыт формирования "безналичного общества". Некоторые туристы, жаждущие расплатиться наличными в магазинах и ресторанах Швеции, Норвегии, Финляндии, прочувствовали все прелести этого на себе - "кэш" в торговых точках могут просто не принять. А представители Центробанка Швеции прогнозировали, что к 2025 году страна может полностью отказаться от наличных денег.

Однако резкое ухудшение геополитической обстановки в мире, похоже, заставило подкорректировать планы. Оказалось, что "безналичное общество" в условиях, близких к форс-мажорным - это прямая угроза национальной безопасности и возможность коллапса для населения.

А как обстоят дела в Латвии и повлияли ли упомянутые события на стратегию наших финансовых организаций? Представитель Банка Латвии Янис Силакалнс рассказал: "Ситуация в Латвии и Швеции

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