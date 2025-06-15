В Эстонии строительство Rail Baltica обходится на треть дешевле, чем в Латвии

На этой неделе правительство поддержало присоединение предприятия Eiropas dzelzceļa līnijas, ответственного за реализацию проекта Rail Baltica, к государственной компании Latvijas dzelzceļš. Это должно сделать проект быстрее и дешевле. В настоящее время стоимость строительства основной трассы Rail Baltica на один километр в Эстонии в несколько раз ниже. В Eiropas dzelzceļa līnijas считают, что эстонские расчеты нереалистичны и в итоге приблизятся к латвийским затратам. В то же время Latvijas dzelzceļš надеется строить самостоятельно, утверждая, что сможет сделать это дешевле, сообщает программа Nekā personīga.
Компания Eiropas dzelzceļa līnijas была создана в свое время именно потому, что Latvijas dzelzceļš не вызывал доверия - считалось, что он слишком подвержен влиянию тогдашнего мэра Вентспилса Айвара Лембергса и российского бизнеса. Лембергс в свое время публично агитировал против проекта Rail Baltica, утверждая, что разумнее было бы направить средства на электрификацию железной дороги в сторону восточной границы.
С тех пор руководство Latvijas dzelzceļš несколько раз сменилось. Транспортная отрасль больше не находится под контролем Союза зеленых и крестьян, с которым был связан Лембергс. Однако строительство Rail Baltica, которое планировалось завершить к 2026 году, по сути, еще даже не началось.
На этой неделе правительство концептуально поддержало присоединение Eiropas dzelzceļa līnijas к Latvijas dzelzceļš, но до этого будет проведен аудит, который должен оценить дублирующие функции.
"Нам нужно в целом рассмотреть, как мы можем интегрировать существующую железнодорожную инфраструктуру и использовать уже имеющиеся в нашей железной дороге знания, потому что понятно, что в такой небольшой стране, как Латвия, содержать множество обслуживающих инфраструктуру компаний и весь этот административный ресурс вряд ли экономически выгодно и обоснованно", - заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").
Latvijas dzelzceļš - один из крупнейших работодателей в стране. В компании работают более пяти тысяч человек. Это также единственное предприятие, обладающее специализированной техникой для строительства железнодорожных путей и необходимыми экспертами.
"Мы видим, что на уровне проектирования задержки измеряются годами. Полноценные проекты отсутствуют, строительство ведется по частично готовым проектам и фрагментами", - отметил Артис Гринбергс, председатель правления Latvijas dzelzceļš.
В Eiropas dzelzceļa līnijas работает около 100 человек, единственной задачей которых является реализация проекта Rail Baltica. Изначально компания возражала против объединения. Вероятно, именно поэтому нынешний состав правления этой весной подал в отставку. Новое руководство надеется, что заказанный правительством аудит докажет необходимость сохранения части сотрудников.
"То, что мы хотим сделать, это использовать потенциал, знания и компетенции LDZ, чтобы двигаться дальше более эффективно", - рассказал Янис Наглис, член правления Eiropas dzelzceļa līnijas.
В этом году начались строительные работы по основной трассе Rail Baltica возле Иецавы. Здесь будет построен участок протяженностью около 45 километров до границы с Литвой. Подрядчик - консорциум E.R.B. Rail JV, объединяющий польские, французские и итальянские строительные компании - может начать работы и на следующем участке, однако там до сих пор не завершен процесс отчуждения земель.
Полтора года назад был заключен контракт на строительство трассы с максимальной суммой 3,7 миллиарда евро. По данным EDZL, уже удалось добиться экономии в 100 миллионов евро за счет того, что насыпи и путепроводы будут ниже, также внесены и другие изменения.
Точная итоговая сумма пока неизвестна, но в зависимости от участка она может составлять от 11 до 20 миллионов евро за километр.
Эстония проводит отдельные закупки по каждому участку основной трассы. Этой весной стали известны первые подрядчики. Контракт на 53-километровый участок Пярну - Икла составляет 332 миллиона евро.
То есть 5,7 миллиона евро за километр, или в два-три раза дешевле, чем в Латвии. Даже учитывая, что у эстонцев расходы на мосты и путепроводы будут выше, их общая смета все равно как минимум на треть ниже.
Этот участок будет строить консорциум из нескольких компаний, в том числе польская Budimex, которая работает и в Латвии.
"Сейчас Эстония действительно задает нам ориентир, точку отсчета - какова может быть реальная стоимость километра, и они это реализуют", - сказал Арвил Ашераденс, министр финансов ("Новое Единство").
Отвечая на вопрос журналиста о том, почему строительство основной трассы в Эстонии выглядит существенно дешевле, чем в Латвии, министр сообщения Атис Швинка (Прогрессивные) сказал: "Моя главная задача начать строительство, приступить к возведению основной трассы. Я вступил в должность три месяца назад. Контракты подписаны, подрядчик выбран, проект утвержден, и моя задача понять, как в этой ситуации можно максимально эффективно сократить расходы".
"Контракты в Эстонии заключаются по совершенно другому принципу, чем в Латвии. И суммы, которые публично озвучиваются, не соответствуют тем, что в итоге будут их фактическими затратами. У них действуют так называемые "альянсные соглашения". Это значит, что заказчик и строитель работают вместе в рамках альянса. У них есть примерное представление, сколько все будет стоить, но окончательная сумма ещё неизвестна.
В Латвии договор по основной трассе - это рамочный контракт, где прописано множество позиций. Всего в договоре 3-4 тысячи пунктов по конкретным видам работ. Когда начинается строительство и есть детальный проект, мы передаем его подрядчику. Тот, в соответствии с договором, оценивает работы и предоставляет расчет. И дальше мы смотрим, что можно оптимизировать и как сократить затраты", - - пояснил Янис Наглис, член правления EDZL.
Latvijas dzelzceļš уже участвовал в строительстве Центрального вокзала и взял на себя строительство новой железнодорожной ветки в сторону аэропорта. Сейчас ведутся переговоры с Министерством финансов, Советом по конкуренции и другими надзорными органами о возможности участия компании в строительстве основной трассы.
Отвечая на вопрос журналиста о том, справится ли Latvijas dzelzceļš с этим лучше, на его взгляд, министр финансов Арвил Ашераденс отметил, что невооруженным глазом видно, что у Latvijas dzelzceļš есть компетенции для решения тех или иных вопросов и возможность выполнять работы значительно дешевле.
"Это стало очевидным и в ситуации со проектом станции, когда начали появляться суммы, сильно отличающиеся от тех, что ранее предлагались в рамках Rail Baltica", - сказал министр.
В ближайшее время Latvijas dzelzceļš придется срочно обновить контактные сети, находящиеся в аварийном состоянии и обеспечивающие движение электропоездов. Как уже сообщала программа, для этой цели компания планирует взять кредит.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!