В Эстонии строительство Rail Baltica обходится на треть дешевле, чем в Латвии

В Латвии договор по основной трассе - это рамочный контракт, где прописано множество позиций. Всего в договоре 3-4 тысячи пунктов по конкретным видам работ. Когда начинается строительство и есть детальный проект, мы передаем его подрядчику. Тот, в соответствии с договором, оценивает работы и предоставляет расчет. И дальше мы смотрим, что можно оптимизировать и как сократить затраты", - - пояснил Янис Наглис, член правления EDZL.

Latvijas dzelzceļš уже участвовал в строительстве Центрального вокзала и взял на себя строительство новой железнодорожной ветки в сторону аэропорта. Сейчас ведутся переговоры с Министерством финансов, Советом по конкуренции и другими надзорными органами о возможности участия компании в строительстве основной трассы.

Отвечая на вопрос журналиста о том, справится ли Latvijas dzelzceļš с этим лучше, на его взгляд, министр финансов Арвил Ашераденс отметил, что невооруженным глазом видно, что у Latvijas dzelzceļš есть компетенции для решения тех или иных вопросов и возможность выполнять работы значительно дешевле.

"Это стало очевидным и в ситуации со проектом станции, когда начали появляться суммы, сильно отличающиеся от тех, что ранее предлагались в рамках Rail Baltica", - сказал министр.

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В ближайшее время Latvijas dzelzceļš придется срочно обновить контактные сети, находящиеся в аварийном состоянии и обеспечивающие движение электропоездов. Как уже сообщала программа, для этой цели компания планирует взять кредит.