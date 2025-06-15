На первых километрах трассы Rail Baltica планируют сэкономить 100 млн евро

Никто пока не готов озвучить даже приблизительную оценку общей недостающей суммы на первую очередь проекта в Латвии. В свою очередь Эстония уже заявила, что ей не хватает полумиллиарда евро.

"На данный момент я видел только первые расчеты, и мы задали по ним много вопросов. Поэтому мне нечего комментировать на этом этапе. Сейчас у нас есть обязательства как перед Европейской комиссией, так и перед партнерами - необходимо начать реализацию южной линии, то есть направления от Мисы до границы. Но начать это нужно, скажем так, по разумной и эффективной стоимости", - отметил министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство"). Он отмечает, что сотрудничество с новым министром сообщения стало значительно более результативным.

"Мы продолжаем работать над снижением расходов. Идет тесное сотрудничество с самими строителями, EDZL проделывает большую работу, и мы ищем любые возможности, чтобы уменьшить затраты и чтобы проект можно было реализовать в рамках имеющегося финансирования", - добавил министр сообщения Атис Швинка

В EDZL и Министерстве сообщения подчеркивают, что нет оснований утверждать, будто строительство трассы в Эстонии обходится существенно дешевле, чем в Латвии. По их интерпретации, в Эстонии закупка работ велась по принципу наименьшей цены, что может впоследствии привести к удорожанию, тогда как в Латвии предложенная цена считается потолочной, и фактические расходы могут только снижаться.