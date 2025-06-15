На первых километрах трассы Rail Baltica планируют сэкономить 100 млн евро

Проект Rail Baltica "спустился на землю" - варианты железнодорожной трассы пересматриваются, чтобы хотя бы приблизиться к реально доступному объему финансирования. Один лишь пример: на первых сорока километрах Rail Baltica за счет изменения высоты насыпи планируется сэкономить около ста миллионов евро - то есть пятую часть от стоимости этого участка, сообщает сегодня вечером программа De facto.
Обновленная смета первой очереди проекта пока не обнародована, но документ должен быть готов к концу месяца. При этом строительство железнодорожной насыпи еще даже не началось. Как и законопроект о контроле над реализацией проекта Rail Baltica, подготовленный в прошлом году, до сих пор не прошел процесс согласования.
"Как видите, идут строительные работы, это подготовка обслуживающего пункта, где будет находиться строительная база, откуда затем продолжатся работы по всей основной трассе. Всего в южном участке выданы 11 разрешений на строительство, охватывающих более 40 километров. Сейчас мы завершаем подготовку документов и готовимся подписать разрешения на начало работ еще по четырем разрешениям - это немного более 10 километров", - рассказывает временный член правления предприятия Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDZL) Янис Наглис.
Руководство EDZL за последние месяцы сменилось несколько раз. Временный председатель правления Марис Дзелме ранее отвечал за вопросы безопасности в совместном предприятии RB Rail, а Янис Наглис несколько лет входил в правление больницы им. Страдыня, когда началось строительство скандально известного корпуса A2. Этот проект завершился сменой подрядчиков и передачей работ Госагентству недвижимости. В EDZL Наглис работает чуть более полугода.
С момента заключения контракта с международным консорциумом ERB Rail прошло уже полтора года. К строительству привлечены местные субподрядчики - дорожные фирмы Binders и Igate. Однако пока видны лишь подготовительные работы - акт о фактическом начале строительства первого участка трассы Rail Baltica до сих пор не подписан.
"Активизация строительных работ, это обычный процесс. По последним планам, подписание актов о начале строительства запланировано на конец этого месяца. Если что-то изменится, это будет уже в следующем месяце", - пообещал Наглис.
Заместитель госсекретаря Министерства сообщения Кристине Малнаце заявила: "Компания Eiropas dzelzceļa līnijas пообещала, что в июне все документы будут в порядке, будут получены необходимые согласования, акты подписаны, и работы начнутся".
На данный момент речь идет о первых десяти километрах и четырех разрешениях на строительство. Этим разрешениям летом должны последовательно добавиться еще три - на следующие двадцать километров. В сумме тридцать.
Проекты и, соответственно, разрешения на строительство были выданы с серьезной задержкой. Ответственность за проектирование до сих пор лежала на совместном предприятии стран Балтии RB Rail, которое подверглось критике за оторванность от реальности при планировании железной дороги европейской колеи. Сейчас планируется "вернуться на землю" и пересмотреть уже подготовленные проектные решения.
"В тот момент, когда разрабатывались технические условия, требования третьих сторон... и когда проект начинали строить, тогда было другое понимание сути проекта, и существовало стремление вместе с инфраструктурой Rail Baltica развивать и прилегающую инфраструктуру, в рамках желаемого видения будущего. Сейчас, осознавая, что финансовые возможности серьезно ограничены, мы призываем и третьи стороны пересмотреть свои подходы и требования в технических условиях, а также предлагаем искать более простые решения", - рассказывает Кристине Малнаце.
К "третьим сторонам" относятся, например, самоуправления и предприятие Latvijas Valsts ceļi.
По приблизительным оценкам, только на первом 40-километровом участке высокоскоростной железной дороги такими мерами можно было бы сэкономить до 100 миллионов евро, то есть примерно пятую часть стоимости.
Одна из задумок - изменить конструкции нескольких двухуровневых пересечений, приподняв автомобильную дорогу. Если бы железнодорожную трассу, как планировалось изначально, поднимали на второй уровень, то влияние на окружающую среду растянулось бы на несколько километров по обе стороны, а это означало бы гораздо более высокие затраты из-за необходимости строить значительно более высокую насыпь на большом протяжении.
"Существуют различные технические решения, позволяющие сократить объемы, стандартизировать конструкции, чтобы не каждая развязка была уникальной, а имелись стандарты, позволяющие заказывать работы с учетом объемов и тем самым сокращать общую стоимость", - поделился Янис Наглис.
Однако участки трассы в южном направлении уже спроектированы, и теперь возникает вопрос, не приведет ли их переработка к еще большим задержкам в строительстве.
Член правления предприятия Наглис уверяет, что этого не произойдет: "Есть вещи, при оптимизации которых график строительства не изменится - это так называемые предварительные работы, которые можно проводить независимо от финальных решений. Мы этим и занимаемся. Сейчас с подрядчиком мы параллельно планируем, какие работы начнем на основном участке уже этим летом, и, разрабатывая решения, к моменту перехода к фазе строительства у нас уже будет ясно, какие решения будут применяться".
Функция проектирования с этого года постепенно передается предприятию EDZL, которое одновременно будет отвечать и за проектирование, и за строительство. Что касается совместного предприятия RB Rail, министр сообщения предложил своим коллегам из соседних стран значительно его сократить - как по числу сотрудников, так и по расходам. Неофициально обсуждается возможность сокращения вдвое.
Задерживается и подготовка графика строительных работ, который должен был быть представлен правительству еще 1 марта. Министерство сообщения обещает представить его только в этом месяце.
До 1 июля должны быть рассчитаны и реальные затраты на строительство. Точная сумма, в которую Латвии обойдется первая очередь проекта, по-прежнему неизвестна.
Одним из крупнейших объектов в этой фазе станет совмещенный автомобильный и железнодорожный мост через Даугаву у Саласпилса. Несколько лет назад предполагалось, что его строительство может обойтись примерно в 200 миллионов евро, позже оценки выросли до 700 миллионов, но сейчас ищутся упрощенные решения, чтобы уложиться в полмиллиарда. Однако из фонда военной мобильности уже выделены средства на строительство опор этого моста.
Средства из фондов также уже выделены на обслуживание станции в Скулте, которая, как и в Иецава, на начальном этапе будет использоваться как база стройматериалов.
Здесь уже готовы строительные проекты. Однако земли еще не выкуплены, и не хватает 4 миллионов евро на строительный надзор, поэтому реализация объекта отложена на год. Министр финансов не видит возможности выделить дополнительные средства.
Никто пока не готов озвучить даже приблизительную оценку общей недостающей суммы на первую очередь проекта в Латвии. В свою очередь Эстония уже заявила, что ей не хватает полумиллиарда евро.
"На данный момент я видел только первые расчеты, и мы задали по ним много вопросов. Поэтому мне нечего комментировать на этом этапе. Сейчас у нас есть обязательства как перед Европейской комиссией, так и перед партнерами - необходимо начать реализацию южной линии, то есть направления от Мисы до границы. Но начать это нужно, скажем так, по разумной и эффективной стоимости", - отметил министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство"). Он отмечает, что сотрудничество с новым министром сообщения стало значительно более результативным.
"Мы продолжаем работать над снижением расходов. Идет тесное сотрудничество с самими строителями, EDZL проделывает большую работу, и мы ищем любые возможности, чтобы уменьшить затраты и чтобы проект можно было реализовать в рамках имеющегося финансирования", - добавил министр сообщения Атис Швинка
В EDZL и Министерстве сообщения подчеркивают, что нет оснований утверждать, будто строительство трассы в Эстонии обходится существенно дешевле, чем в Латвии. По их интерпретации, в Эстонии закупка работ велась по принципу наименьшей цены, что может впоследствии привести к удорожанию, тогда как в Латвии предложенная цена считается потолочной, и фактические расходы могут только снижаться.
Тем не менее факт остается фактом - в Эстонии "фронт" строительства трассы уже значительно шире. В интервью Латвийскому телевидению премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил: "На данный момент, как вы указали, мы строим примерно треть нашей основной линии. К концу 2026 года вся магистраль будет охвачена различными видами работ. Так что Эстония движется к этой цели, и установленный срок 2030 год. Это наша цель, и на данный момент прогнозируется, что она будет достигнута".
Хотя обещания были даны давно, согласование между министерствами и другими сторонами по-прежнему затягивает принятие подготовленного еще в прошлом году законопроекта о контроле за реализацией Rail Baltica. Этот документ должен, среди прочего, четко распределить ответственность между учреждениями и предприятиями. В первом раунде согласований поступило около 150 возражений, во втором чуть более ста, из которых по меньшей мере шестьдесят были существенными. Когда по нему примут решение политики пока неизвестно.
Кроме того Сейм уже почти год работает над законопроектом об отчуждении отдельных участков земли для нужд Rail Baltica, в том числе одного в Иецаваской волости, который понадобится уже на первом этапе строительства. Законопроект застрял перед третьим чтением, а у Сейма через неделю начинается летний перерыв. Начать строительные работы на трассе планируют с 1 июля.
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