Литва не будет добиваться финансирования ЕС для участка Rail Baltica до Вильнюса

Ранее Сабутис говорил, что заимствование для проекта рассматривается с гарантией того, что кредит будет погашен из будущего финансирования ЕС.

В феврале этого года руководитель компании Rail Baltica statyba Арениюс Яцкус сказал BNS, что участок европейской колеи от Каунаса до Вильнюса не будет сдан в эксплуатацию до 2030-х годов, когда Литва планирует завершить строительство основной линии.

Яцкус тогда указал, что эта часть проекта может быть реализована быстрее, если будет договоренность о партнерстве с частным сектором, также временно может быть установлен механизм переменной колеи.

В совместном отчете, опубликованном в июне прошлого года, аудиторы стран Балтии заявили, что для реализации запланированных работ в трех странах может потребоваться еще 10-19 миллиардов евро, а в одной только Литве - 8,7 миллиарда евро.

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас говорил, что на весь проект Rail Baltica в настоящее время не хватает около 11 миллиардов евро.

По данным LTG Infra, Литва на данный момент обеспечила себе 1,6 миллиарда евро финансирования проекта Rail Baltica, из которых 289,6 миллиона евро уже использовано, 250,5 миллиона евро из них пошло на строительные работы.

Весь проект Rail Baltica, соединяющий страны Балтии с Европой, планируется завершить в 2030 году, а железнодорожные пути Литвы и Польши, как ожидается, будут соединены в 2028 году.

Ранее сообщалось, что линия соединит Таллинн, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву, а протяженность участка Rail Baltica в Литве составит 392 километра.