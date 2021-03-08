Проект Atslegas.tv продолжается и обретает новое дыхание

Платформа www.atslegas.tv создавалась как полезный дополнительный источник информации, которым учителя могут свободно пользоваться для обогащения изучения истории в дополнение к существующим альтернативам обязательного учебного материала. Веб-сайт предназначен как добавленная стоимость для школ при использовании учителями материалов в виде наглядного дополнения к темам, обсуждаемым на уроках по истории Латвии. Длительность урока 40 минут − это достаточно времени и для рассказа учителя, и для Ключей, и для дискуссий.

На веб-сайте www.atslegas.tv теперь размещены все пятьдесят серий телевизионной передачи Ключи в переводе на русский и английский языки, что дает возможность узнать больше о Латвии на уроках истории в латышских школах и школах для национальных меньшинств, для более обширной аудитории в Латвии и также для диаспоры за пределами нашей страны.

Благодаря поддержке Представительства Британского Совета (British Council) в Латвии, в этом году для удобства учителей на интернет-платформе опубликованы сценарии и планы уроков для каждой серии на латышском и русском языках, на платформе также добавлены новые разделы и глоссарий, в котором обобщены определения исторических понятий, упомянутых в каждой передаче Ключей, таким образом ученикам стали доступными объяснения неизвестных понятий.

В дополнение к уже сделанному на интернет-платформе, для учителей истории и других учебных предметов, для библиотекарей и других заинтересованных лиц, 11 марта состоится информативный вебинар по включению тем цикла телепередач Ключи в учебные уроки.

Во время вебинара преподаватели узнают как об исторических темах, включенных в передачи, и о сценариях, свободно доступных на платформе, так и о примерах планов уроков, размещенных там же, которые созданы в соответствии с новым стандартом образования. Участники также получат дополнительную информацию о запланированном электронном курсе в сотрудничестве с издательством Lielvārds, в основе курса содержание, созданное на платформе atslegas.tv.

Более подробную информацию о подаче заявки на вебинар можно найти на социальном сайте atslegas.tv.

В осеннем сезоне 2020 года 50 телепередач Ключей, созданных М. Кибилдсом и VFS Films, были субтитрированы на русском языке и опубликованы на специально созданной интернет-платформе www.atslegas.tv. Цель создания веб-сайта − сделать Ключи доступными в качестве дополнительного учебного материала в учебных заведениях на уроках истории Латвии, в том числе и в школах, где обучение происходит не на латышском.

В рамках программы 100-летия Латвии Мартиньш Кибилдс и VFS Films создали масштабный цикл телепередач Ключи, в которых каждую неделю рассказывалось о самых важных событиях в истории Латвии за столетие с 1918 по 2018 год.

Когда передача вышла в эфир в 2018 году, события отображались не в исторически хронологическом порядке, а рассматривались именно в том месяце, когда они происходили.

Каждое событие, отобранное Ключами, показано с необычной точки зрения, как бы "отпирая дверь" к менее известным событиям.