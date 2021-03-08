Исчезновение пушки в Екабпилсе: полиция выяснила личность возможного виновника

В ходе расследования была выяснена личность возможного виновника, он признал свои самовольные действия по демонтажу памятного знака - пушки. Кроме того, стражи порядка идентифицировали тракторную технику, с помощью которой осуществлялся демонтаж. Известно и возможное местонахождение пушки в Даугаве.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Виновнику грозит лишение свободы на срок до двух лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

Галерея: Место в Екабпилсе, где пропала пушка