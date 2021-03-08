Пн, 8.03.2021
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Габриэлюс Ландсбергис, Министр иностранных дел Литвы

Исчезновение пушки в Екабпилсе: полиция выяснила личность возможного виновника

Полиция выяснила личность возможного виновника, демонтировавшего в Екабпилсе пушку советских времен, а также ее возможное местонахождение в Даугаве, сообщает агентство LETA.

В ходе расследования была выяснена личность возможного виновника, он признал свои самовольные действия по демонтажу памятного знака - пушки. Кроме того, стражи порядка идентифицировали тракторную технику, с помощью которой осуществлялся демонтаж. Известно и возможное местонахождение пушки в Даугаве.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. 

Виновнику грозит лишение свободы на срок до двух лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

Галерея: Место в Екабпилсе, где пропала пушка

Напомним, в ночь на 24 февраля в Екабпилсе пропала пушка, которая в качестве памятника была размещена на советском мемориале на улице Ригас. Полиция по факту кражи начала уголовный процесс.

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