Исчезновение пушки в Екабпилсе: полиция выяснила личность возможного виновника

В ходе расследования была выяснена личность возможного виновника, он признал свои самовольные действия по демонтажу памятного знака - пушки. Кроме того, стражи порядка идентифицировали тракторную технику, с помощью которой осуществлялся демонтаж. Известно и возможное местонахождение пушки в Даугаве.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.
Виновнику грозит лишение свободы на срок до двух лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.
Галерея: Место в Екабпилсе, где пропала пушка
Напомним, в ночь на 24 февраля в Екабпилсе пропала пушка, которая в качестве памятника была размещена на советском мемориале на улице Ригас. Полиция по факту кражи начала уголовный процесс.