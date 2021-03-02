"Этот памятник больше никто и никогда не увидит". Продолжается поиск похищенной в Екабпилсе пушки

Гундарс Калве, как и другие члены негосударственной организации, годами пытались добиться распоряжения ответственных учреждений, чтобы наследие советского времени - пушка - более не находилась в памятном месте напротив Крустпилсского дома культуры.
"Наконец произошло, то, на что мы надеялись уже 30 лет. К сожалению, местная власть со своими решениями, своим сотрудничеством с Ригой, в министерствах и правительствах не сумела этого сделать. Хорошо, что это произошло", - указал Калве.
В публичном пространстве он признался, что у него имеется информация, что пропавшая пушка в памятном месте в Екабпилсе больше никогда не будет находиться. Впрочем, откуда у него такая уверенность, он не рассказал.
"Давайте считать то, что я говорю, обоснованным и неопровержимым", - сказал в интервью Калве, указав, что он сам и его друзья не связаны с пропажей памятника. "Той ночью я спал. Комментариев не будет".
Галерея: Место в Екабпилсе, где пропала пушка
Госполиция, расследуя пропажу пушки, посетила и хозяйство Калве "Калвес". Стражи порядка отмечают, что расследование продолжается, но пушка, как и подозреваемые, пока не найдены.
Появляется вопрос, как с места, находящегося рядом с одним из главных Екабпилса, можно демонтировать и увести пушку, или же действительно ни одна из камер видеонаблюдения в городе не зафиксировала фактов, способных помочь в раскрытии этой кражи. Полиция эти обстоятельства не комментирует.
"Полиция по поводу каждого своего шага, каждого действия комментариев не дает. В таком случае полицейский не сможет делать свое дело. Ему вместо этого придется только и делать, что комментировать, что он сделал и что делает сейчас", - отметила старший специалист управления Госполиции Земгальского региона Даце Калниня.
Полиция отмечает, что общество будет проинформировано о новостях, когда таковые будут.
В свою очередь уголовное дело по факту пропажи пушки в Екабпилсе завел и Следственный комитет РФ. В сообщении комитета указано, что мотив преступления - негативное отношение злоумышленников к деятельности СССР в годы Второй мировой войны и желание продемонстрировать своими циничными действиями пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом.
В свою очередь МИД Латвии после произошедшего незамедлительно проинформировал Россию об акте вандализма, как это предусматривает соглашение между странами.
Напомним, в Екабпилсе в период с 23 по 24 февраля неустановленные лица повредили расположенный на улице Ригас вблизи мемориала освободителям города и героям Советского Союза памятник на братской могиле трех советских воинов, погибших в августе 1944 года при освобождении города от оккупационных войск нацистской Германии. Используя специальную технику, они демонтировали с постамента установленное 76-милимметровое орудие.