"Этот памятник больше никто и никогда не увидит". Продолжается поиск похищенной в Екабпилсе пушки

Гундарс Калве, как и другие члены негосударственной организации, годами пытались добиться распоряжения ответственных учреждений, чтобы наследие советского времени - пушка - более не находилась в памятном месте напротив Крустпилсского дома культуры.

"Наконец произошло, то, на что мы надеялись уже 30 лет. К сожалению, местная власть со своими решениями, своим сотрудничеством с Ригой, в министерствах и правительствах не сумела этого сделать. Хорошо, что это произошло", - указал Калве.

В публичном пространстве он признался, что у него имеется информация, что пропавшая пушка в памятном месте в Екабпилсе больше никогда не будет находиться. Впрочем, откуда у него такая уверенность, он не рассказал.

"Давайте считать то, что я говорю, обоснованным и неопровержимым", - сказал в интервью Калве, указав, что он сам и его друзья не связаны с пропажей памятника. "Той ночью я спал. Комментариев не будет".

Галерея: Место в Екабпилсе, где пропала пушка

Госполиция, расследуя пропажу пушки, посетила и хозяйство Калве "Калвес". Стражи порядка отмечают, что расследование продолжается, но пушка, как и подозреваемые, пока не найдены.

Появляется вопрос, как с места, находящегося рядом с одним из главных Екабпилса, можно демонтировать и увести пушку, или же действительно ни одна из камер видеонаблюдения в городе не зафиксировала фактов, способных помочь в раскрытии этой кражи. Полиция эти обстоятельства не комментирует. 2

"Полиция по поводу каждого своего шага, каждого действия комментариев не дает. В таком случае полицейский не сможет делать свое дело. Ему вместо этого придется только и делать, что комментировать, что он сделал и что делает сейчас", - отметила старший специалист управления Госполиции Земгальского региона Даце Калниня.

Полиция отмечает, что общество будет проинформировано о новостях, когда таковые будут.

В свою очередь уголовное дело по факту пропажи пушки в Екабпилсе завел и Следственный комитет РФ. В сообщении комитета указано, что мотив преступления - негативное отношение злоумышленников к деятельности СССР в годы Второй мировой войны и желание продемонстрировать своими циничными действиями пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом.

В свою очередь МИД Латвии после произошедшего незамедлительно проинформировал Россию об акте вандализма, как это предусматривает соглашение между странами.