Россия сделала выбор: на "Евровидение-2021" поедет Manizha
В понедельник, 8 марта, в эфире Первого канала прошел национальный отбор участников, на котором стало известно, что Россию на "Евровидение-2021" представит 29-летняя певица Manizha.
В понедельник, 8 марта, в эфире Первого канала прошел национальный отбор участников, на котором стало известно, что Россию на "Евровидение-2021" представит 29-летняя певица Manizha.
Напомним, в 2020 году на "Евровидение" Россию должна была представить группа Little Big. Но конкурс отменили из-за пандемии, а песня "Uno" стала международным хитом. По результатам заочного состязания конкурсных номеров Россия победила. Клип "Uno" стал самым популярным в истории YouTube-канала конкурса "Евровидение".
На этот раз Little Big в отборе не были заявлены. Сегодня на канале группы состоялась премьера клипа Sex Machine.
После этого Litte Big в Instagram обратились к свои поклонникам:
"Мы не едем на "Евровидение-2021".
Мы считаем, что в России очень много талантливых и интересных исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны. Спасибо всем соотечественникам и зарубежным слушателям за невероятную поддержку! Благодаря вам клип на песню "Uno" стал самым популярным на YouTube-канале Eurovision Song Contest за всю историю существования конкурса.
Мы желаем удачи всем участникам национального отбора! Ваши Little Big", - написали артисты.
8 марта в российском национальном отборе были представлены всего три участника - коллектив #2Маши, Антон Беляев с группой Therr Maitz и исполнительница Manizha.
Ведущей стала Яна Чурикова. Среди гостей были многочисленные звезды, участники и победители конкурса прошлых лет: Полина Гагарина, Юлия Савичева, Филипп Киркоров, Дима Билан и другие.
Победитель выбирался при помощи зрительского голосования. Ранее Юрий Аксюта в разговоре со СМИ подчеркнул, что есть список конкурсантов, но его разглашать нельзя до начала эфира.
По итогу отбора с результатом в 39,7% победила Manizha.
Именно Manizha (Манижа) представит Россию с песней "Русская женщина".
Международный конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Латвию в этом году представит победительница национального отбора в 2020 году Саманта Тина.