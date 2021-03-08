Россия сделала выбор: на "Евровидение-2021" поедет Manizha

Напомним, в 2020 году на "Евровидение" Россию должна была представить группа Little Big. Но конкурс отменили из-за пандемии, а песня "Uno" стала международным хитом. По результатам заочного состязания конкурсных номеров Россия победила. Клип "Uno" стал самым популярным в истории YouTube-канала конкурса "Евровидение".

На этот раз Little Big в отборе не были заявлены. Сегодня на канале группы состоялась премьера клипа Sex Machine.

После этого Litte Big в Instagram обратились к свои поклонникам:

"Мы не едем на "Евровидение-2021".

Мы считаем, что в России очень много талантливых и интересных исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны. Спасибо всем соотечественникам и зарубежным слушателям за невероятную поддержку! Благодаря вам клип на песню "Uno" стал самым популярным на YouTube-канале Eurovision Song Contest за всю историю существования конкурса.

Мы желаем удачи всем участникам национального отбора! Ваши Little Big", - написали артисты.

8 марта в российском национальном отборе были представлены всего три участника - коллектив #2Маши, Антон Беляев с группой Therr Maitz и исполнительница Manizha.

Ведущей стала Яна Чурикова. Среди гостей были многочисленные звезды, участники и победители конкурса прошлых лет: Полина Гагарина, Юлия Савичева, Филипп Киркоров, Дима Билан и другие.

Победитель выбирался при помощи зрительского голосования. Ранее Юрий Аксюта в разговоре со СМИ подчеркнул, что есть список конкурсантов, но его разглашать нельзя до начала эфира.

По итогу отбора с результатом в 39,7% победила Manizha.

Именно Manizha (Манижа) представит Россию с песней "Русская женщина".