"Мы с вами - не стадо!": Manizha и ее борьба со стереотипами в России

Широкому слушателю Manizha стала известна своими хитами "Люстра", "Изумруд", "Не твое" и "Мама". 29-летняя певица пользуется популярностью не только благодаря своему творчеству. Она активно выступает в защиту женщин - жертв насилия и дискриминации.

Шутка про "Евровидение" и скандал на концерте Ланы Дель Рей

В 2019 году в интервью Татьяне Мингалимовой Manizha рассказала, что однажды, когда уже было решено, что на "Евровидение" едет Сергей Лазарев, случилась занятная история. Она поехала к Юлии Самойловой на вечеринку. Там к ней подошли какие-то люди и сказали, что у нее хотят взять интервью. С ней говорил англичанин, который спросил о том, кто в следующем году поедет на "Евровидение" от России. Manizha в шутку сказала, что это она.

Словам певицы поверили, и позже западные СМИ стали тиражировать имя артистки и говорить о ней как о потенциальной участнице от России.

"Я до последнего относилась к этому с открытой, чистой душой. Если мне скажут "Езжай", то я поеду: мне есть что сказать. Если скажут "Не надо", то я не поеду. К "Евровидению" я всегда относилась очень холодно. В детстве мне все это очень нравилось. Потом началось не очень качественное звучание, были очень спорные победители", - говорила Manizha в интервью.

Кстати, в 2018 году она выступала на разогреве у британской исполнительницы Ланы Дель Рей. По словам артистки, ее номер был столь качественным, что ее даже пытались выгнать со сцены. Якобы ее номер ярче и громче, чем у Ланы Дель Рей.

Борьба с домашним насилием

В марте 2019 года Manizha громко заявила о себе, когда подняла тему домашнего насилия в российских семьях. Она представила песню "Мама", а после нее запустила приложение для помощи жертвам домашнего насилия. Тогда она впервые ощутила огромную любовь и поддержку со стороны поклонников. Многие женщины рассказывали певице свои печальные истории.

"Я же вышла за него замуж, а сейчас он из-за меня такой стал. Я его уничтожила. Вот что думает большинство жертв, поэтому они не могут уйти. Поэтому, когда они говорят, что их бьют, им говорят, что вы сами виноваты. Приложение - это попытка, чтобы кто-то мог понять, что это ненормально, что из этого есть выход", - говорила девушка в программе "Нежный редактор".

Manizha не раз признавалась в разговорах со СМИ, что часто сталкивается с критикой и негативными высказываниями в социальных сетях, но научилась принимать хейт, правда, иногда ее задевают резкие комментарии:

"Сегодня люди в онлайн свободны в высказывании своего мнения. С одной стороны, это круто, с другой - эта свобода не спасает тебя от жестокости. Я верю, что это лишь "переходный возраст" онлайн-пространства и в скором будущем мы научимся вести дискуссию без брани и унижений", - цитирует артистку канал Муз-ТВ.

Громко говорит о проблемах современного общества

Manizha очень смелая девушка. Она не боится публично говорить о бодипозитиве, феминизме, домашнем насилии и других актуальных вопросах.

Россию на международном конкурсе "Евровидение" в 2021 году артистка представит с песней "Русская женщина". В этой композиции она говорит о любви к себе. О проблемах современного российского общества, которое живет стереотипами.

"Ждешь своего юнца? Ой, красавица,

Тебе уж за 30, алло, где же дети?

Ты в целом красива, но вот похудеть бы.

Надень подлиннее, надень покороче,

Росла без отца, делай то, что (Не хочешь)

Ты точно не хочешь? (Не хочешь, а надо)

А, послушайте, правда, мы с вами - не стадо.

Вороны, прошу, отвалите", - поет Manizha.

Победу в национальном отборе исполнительница посвятила бабушке.

Кстати, песня, с которой в 2020 году Латвию на "Евровидении" должна была представлять Саманта Тина, тоже была посвящена женщине и ее борьбе со стереотипами.