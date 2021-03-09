В возрасте 49 лет скончался дэт-метал-вокалист Ларс-Йёран Петров

В 2020 году у Петрова была обнаружена редкая и неизлечимая форма рака - холангиокарцинома. Он ушел из жизни 7 марта на 50-м году жизни.

Новость опубликовали его товарищи по группе Entombed A.D. в Facebook:

"Мы с глубоким огорчением сообщаем, что наш любимый друг Ларс-Йёран Петров покинул нас. Наш брат, лидер, вокалист, наш Chief Rebel Angel отправился прошлой ночью в свой последний путь. Он был (есть!!) невероятным другом и человеком, который затронул многих людей. Он изменил так много жизней своим голосом, своей музыкой, своим характером и своей уникальной личностью. Улыбка LG - это то, что мы навсегда сохраним в наших сердцах. Когда его спросили в интервью, что бы он хотел написать на своей могиле и как насчет своего наследия, он ответил: "Я никогда не умру, оно никогда не умрет". Так и случилось. Ты навсегда останешься в наших сердцах".

В августе 2020 года музыкант открыто объявил о своей болезни в интервью журналу Metal Hammer.

"Это просто большое, очень большое невезение. У рака нет чувств. Это просто максимум невезения. Ходите время от времени на медосмотры. Никогда не знаешь, что случится. Я бы никому не пожелал такого дерьма. Берегите себя и руководствуйтесь здравым смыслом", - цитирует его Rockcult.ru.

Кроме того, музыкант сотрудничал с такими метал-коллективами, как Amon Amarth и Comecon, Nihilist, Mayhem и Firespawn. Он также играл на ударных в проекте Morbid.