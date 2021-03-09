Умерла писательница Татьяна Полякова
На 62-м году жизни умерла российская писательница Татьяна Полякова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на персонального менеджера Валерию Сергееву.
На 62-м году жизни умерла российская писательница Татьяна Полякова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на персонального менеджера Валерию Сергееву.
Известно, что писательница скончалась во Владимире. Последние годы она боролась с онкологией.
"Татьяна Полякова умерла во Владимире. Несколько лет боролась с онкологической болезнью", - сообщила Сергеева.
Татьяна Полякова стала известной своими детективными романами. Она выпустила более 90 книг в жанре авантюрного детектива. Ее писательский дебют состоялся в 1997 году.
Как сообщается на сайте издательства "Эксмо", где выходили книги автора, Полякова постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России. Общий тираж ее книг превышает 42 миллиона копий.
По ее книгам сняты такие популярные фильмы, как "Тонкая штучка" с Александрой Захаровой в главной роли и "Черта с два", сериалы "Как бы не так", "Строптивая мишень" и "Тень стрекозы".