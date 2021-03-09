Умерла писательница Татьяна Полякова

Известно, что писательница скончалась во Владимире. Последние годы она боролась с онкологией.

"Татьяна Полякова умерла во Владимире. Несколько лет боролась с онкологической болезнью", - сообщила Сергеева.

Татьяна Полякова стала известной своими детективными романами. Она выпустила более 90 книг в жанре авантюрного детектива. Ее писательский дебют состоялся в 1997 году.

Как сообщается на сайте издательства "Эксмо", где выходили книги автора, Полякова постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России. Общий тираж ее книг превышает 42 миллиона копий.