"Окей, мне скучно, давайте разрушим британскую монархию". Мемы и реакция в Сети на интервью Гарри и Меган

Интервью получилось очень резонансным. Мнения о нем разделились. Так, журналист BBC по делам королевской семьи Джонни Даймонд назвал интервью оглушительным, а журналист CNN Макс Фостер сказал, что пара "наконец-то выговорилась". В свою очередь, эксперт по королевской семье Пенни Джуниор сказала, что Гарри "кинул в родительский дом ручную гранату".

Самой острой в интервью стала тема расизма. Так, британские таблоиды потребовали назвать, кто из членов королевской семьи беспокоился о цвете кожи Арчи. Из вариантов: отец Гарри принц Чарльз и его жена Камилла, а также брат Гарри принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон. Биограф принца Чарльза отрицает подозрения в расизме, пишет "Медуза".

Букингемский дворец на момент написания статьи ничего не ответил.

Среди тех, кто поддержал Меган и Гарри - президент США Джо Байден, бывший кандидат на этот пост Хиллари Клинтон, спортсменка и подруга Меган Маркл Серена Уильямс.

Среди тех, кто раскритиковал пару - давний критик Меган Маркл, ведущий утреннего шоу Good Morning Britain Пирс Морган, а также таблоиды Daily Mail и The Sun.

В Twitter и других соцсетях, естественно, стали посвящать множество мемов этому интервью. Приводим несколько.

"Как выглядит Арчи. Как его видит королевская семья"

What Archie What the Royal

looks like family see pic.twitter.com/Is3JbOYBo2 — ℒ (@bunnypuppyy) March 8, 2021

Меган Маркл и монархия:

"СРОЧНЫЕ НОВОСТИ! Королеву нашли пытающейся пробраться в дом Гарри и Меган"

BREAKING Queen Elizabeth has been photographed outside Harry and Meghan’s house pic.twitter.com/dHr5WRt2YK — meri 🍋 ia (@milfsexuals) March 8, 2021

"Прямой эфир из Букингемского дворца во время просмотра интервью членами королевской семьи". Надпись на фото - "Заткнись, Мег!"

Live footage of the Royal Family at Buckingham Palace watching Harry & Meghan #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/mshlmISsN0 — Mikey (@mikeyavfc19) March 8, 2021

"Принцесса Диана смотрит на своего сына с небес".

Diana watching her son from Heaven #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/vE0Ksk64bZ — Ben Wilson (@benljwilson1996) March 8, 2021

"Королева после просмотра интервью"



"Королевская семья к Меган и Гарри". Надпись на фото: "Ок, не ок"

The royal family to Megan and Harry#OprahMeghanHarry pic.twitter.com/z0jafpLnzr — Jacob Jessop (@jacob_jessop) March 8, 2021

"Шарлотта, Джордж и Луи (дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма) наблюдают, как Арчи проводит нормальное детство"

Charlotte, George and Louis watching Archie having a normal childhood #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/MECRjslS1i — soph🦋✨ (@sophiiaaangelo) March 8, 2021

"Меган Маркл перед интервью: "Некоторые вещи должны оставаться несказанными, но я выпью и все же выскажусь"

"Когда ты потратил 32 миллиона фунтов на свадьбу внука, а его жена перемывает тебе кости с Опрой"