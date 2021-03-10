Ср, 10.03.2021
После того, что происходит в стране, у меня просто не было веры белорусскому правосудию. Честно, не хотелось уезжать до последнего, но надо было принимать решение: садиться в тюрьму или уезжать из страны. Алексей Лапа, таксист из Гродно
Алексей Лапа, таксист из Гродно

"Окей, мне скучно, давайте разрушим британскую монархию". Мемы и реакция в Сети на интервью Гарри и Меган

Принц Гарри, Меган Маркл и Опра Уинфри ФОТО: AFP/SCANPIX

7 марта на CBS вышло большое интервью Меган Маркл и принца Гарри телеведущей Опре Уинфри. Во время разговора герцогиня намекнула на расизм в семье своего супруга: там переживали о том, "насколько темной будет кожа" их сына, малыша Арчи. В свою очередь, принц Гарри сравнил жену с принцессой Дианой, которую, как он считает, погубили СМИ.

Интервью получилось очень резонансным. Мнения о нем разделились. Так, журналист BBC по делам королевской семьи Джонни Даймонд назвал интервью оглушительным, а журналист CNN Макс Фостер сказал, что пара "наконец-то выговорилась". В свою очередь, эксперт по королевской семье Пенни Джуниор сказала, что Гарри "кинул в родительский дом ручную гранату".

Самой острой в интервью стала тема расизма. Так, британские таблоиды потребовали назвать, кто из членов королевской семьи беспокоился о цвете кожи Арчи. Из вариантов: отец Гарри принц Чарльз и его жена Камилла, а также брат Гарри принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон. Биограф принца Чарльза отрицает подозрения в расизме, пишет "Медуза". 

Букингемский дворец на момент написания статьи ничего не ответил. 

Среди тех, кто поддержал Меган и Гарри - президент США Джо Байден, бывший кандидат на этот пост Хиллари Клинтон, спортсменка и подруга Меган Маркл Серена Уильямс.

Среди тех, кто раскритиковал пару - давний критик Меган Маркл, ведущий утреннего шоу Good Morning Britain Пирс Морган, а также таблоиды Daily Mail и The Sun.

В Twitter и других соцсетях, естественно, стали посвящать множество мемов этому интервью. Приводим несколько. 

"Как выглядит Арчи. Как его видит королевская семья"

Меган Маркл и монархия: 

"СРОЧНЫЕ НОВОСТИ! Королеву нашли пытающейся пробраться в дом Гарри и Меган"

"Прямой эфир из Букингемского дворца во время просмотра интервью членами королевской семьи". Надпись на фото - "Заткнись, Мег!"

"Принцесса Диана смотрит на своего сына с небес".

"Королева после просмотра интервью"
 

"Королевская семья к Меган и Гарри". Надпись на фото: "Ок, не ок"

"Шарлотта, Джордж и Луи (дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма) наблюдают, как Арчи проводит нормальное детство"

"Меган Маркл перед интервью: "Некоторые вещи должны оставаться несказанными, но я выпью и все же выскажусь"

"Когда ты потратил 32 миллиона фунтов на свадьбу внука, а его жена перемывает тебе кости с Опрой"

"Одним утром утром Опра проснулась и такая: "Окей, мне скучно, давайте разрушим британскую монархию"

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