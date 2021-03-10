"Окей, мне скучно, давайте разрушим британскую монархию". Мемы и реакция в Сети на интервью Гарри и Меган

Интервью получилось очень резонансным. Мнения о нем разделились. Так, журналист BBC по делам королевской семьи Джонни Даймонд назвал интервью оглушительным, а журналист CNN Макс Фостер сказал, что пара "наконец-то выговорилась". В свою очередь, эксперт по королевской семье Пенни Джуниор сказала, что Гарри "кинул в родительский дом ручную гранату".
Самой острой в интервью стала тема расизма. Так, британские таблоиды потребовали назвать, кто из членов королевской семьи беспокоился о цвете кожи Арчи. Из вариантов: отец Гарри принц Чарльз и его жена Камилла, а также брат Гарри принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон. Биограф принца Чарльза отрицает подозрения в расизме, пишет "Медуза".
Букингемский дворец на момент написания статьи ничего не ответил.
Среди тех, кто поддержал Меган и Гарри - президент США Джо Байден, бывший кандидат на этот пост Хиллари Клинтон, спортсменка и подруга Меган Маркл Серена Уильямс.
Среди тех, кто раскритиковал пару - давний критик Меган Маркл, ведущий утреннего шоу Good Morning Britain Пирс Морган, а также таблоиды Daily Mail и The Sun.
В Twitter и других соцсетях, естественно, стали посвящать множество мемов этому интервью. Приводим несколько.
"Как выглядит Арчи. Как его видит королевская семья"
"СРОЧНЫЕ НОВОСТИ! Королеву нашли пытающейся пробраться в дом Гарри и Меган"
"Прямой эфир из Букингемского дворца во время просмотра интервью членами королевской семьи". Надпись на фото - "Заткнись, Мег!"
"Принцесса Диана смотрит на своего сына с небес".
"Королева после просмотра интервью"
"Королевская семья к Меган и Гарри". Надпись на фото: "Ок, не ок"
"Шарлотта, Джордж и Луи (дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма) наблюдают, как Арчи проводит нормальное детство"
"Меган Маркл перед интервью: "Некоторые вещи должны оставаться несказанными, но я выпью и все же выскажусь"
"Когда ты потратил 32 миллиона фунтов на свадьбу внука, а его жена перемывает тебе кости с Опрой"
"Одним утром утром Опра проснулась и такая: "Окей, мне скучно, давайте разрушим британскую монархию"