Вопрос на собеседовании: что более важно - навыки или ценности?

"Откуда вы черпаете свою энергию? Что бы вы сделали при неограниченном бюджете на 10 дней? Ваш отпуск мечты? Это все вопросы, которые мы обычно задаем кандидатам, чтобы понять их ценности и мировоззрение", - рассказывает Лустика и признается, что это необычные вопросы при устройстве на работу. По ее словам, первое собеседование в IKEA проходит в диалоге и открытом разговоре о личности кандидата.

"На первой встрече мы не заостряем внимание на навыках и опыте работы, все это можно увидеть из резюме. На первом собеседовании мы куда более заинтересованы в личности и ценностях кандидата - соответствуют ли они ценностям компании, и уже после этого мы изучаем опыт, навыки и другое", - объясняет Лустика.

Ценности в ежедневных решениях

Ценности, которыми руководствуются в IKEA, это: сплоченность, забота о людях и планете, простота, совместная ответственность, экономия и другие. Если работник и компания схожи в своих ценностях, то это упрощает принятие стратегических решений, следование бизнес-целям и вдохновляет на работу. Ценности помогают в принятии каждодневных решений, а также в продвижении компании и работников даже в сложных ситуациях.

"Мы знаем, что решения принимают с помощью разума и интуиции, в IKEA есть третья основа для принятий решений - наши ценности. Для нас они - как компас, который помогает понять, кто мы и к чему мы стремимся. Поэтому для меня важно и для моего отдела - почувствовать этот направляющий компас в кандидатах", - рассказывает руководитель отдела "Люди и культура" IKEA. По ее словам, схожие ценности с работниками помогают достичь лучших результатов, способствуют вовлеченности работников в процесс и повышению уровня обслуживания покупателей.

Ценности латвийских работников: уважение, стабильность, открытость, дружелюбная атмосфера

По словам руководителя отдела "Люди и культура", разговоры о ценностях - не частая тема для обсуждений вообще и более того, если речь заходит о работе. На собеседовании подобные вопросы проходят в качестве обсуждения жизненных ситуаций и выяснения реакции кандидата на них.

"Людям помоложе проще отвечать на такие вопросы, они легко говорят о себе, о том, что им нравится и что их мотивирует, и готовы говорить о своих ценностях. Людям старшего возраста проще говорить о своем опыте и навыках. Но мы знаем, как увидеть ценности человека даже в самых заурядных жизненных историях", - говорит Лустика. По ее словам, для кандидата важны следующие ценности: уважение, стабильность, открытость, дружелюбная атмосфера.

Советы, как подготовиться к собеседованию о ваших ценностях:

- Подумайте заранее о себе, о том, что дает вам энергию и что позволяет вам двигаться вперед. Это поможет вам рассказать об этом на собеседовании.

- Не пересказывайте свое резюме, отдел кадров уже ознакомился с ним. Сфокусируйтесь на ваших достижениях, вдохновении и работе, которой вы гордитесь. Расскажите о себе как о работнике и специалисте и покажите, что вас увлекает в работе.

- Будьте честными и открытыми. Собеседование - это диалог и обмен информацией. Неразговорчивость и закрытость может означать напряжение и стресс. Всегда помните, что задача работника кадров - понять ваши сильные стороны и мотивацию, а не "завалить" вас.

- Такие простые шаги, как быть подготовленным и прибыть на собеседование вовремя, помогут снизить уровень стресса. Будьте на собеседовании за 5 минут до начала, чтобы было время глубоко подышать и успокоиться. Подготовьтесь - почитайте о компании, чтобы иметь представление о том, чем она занимается. Если собеседование будет проходить онлайн, убедитесь, что техника работает.