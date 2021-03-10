Ср, 10.03.2021
Как минимум должен быть объявлен мораторий на любые облегчения ограничений, мы не можем пойти дальше и открыть больше отраслей, которые способствуют большему количеству контактов между людьми. Это необходимо предотвратить. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
1

Скончались два народных артиста РСФСР
У одной из них был Covid-19

Кадр из фильма "713-й просит посадку" ФОТО: Скриншот из видео

Lenta.ru со ссылкой на свои источники сообщает о смерти двух народных артистов РСФСР - композитора и певицы Людмилы Лядовой и актера Иосифа Конопацкого.

Причиной смерти Людмилы Лядовой стали вызванные инфекцией Covid-19 осложнения. Ей было 95 лет.

27 февраля актрису госпитализировали с Covid-19 в тяжелой стадии - у женщины было констатировано 75-процентное поражение легких. Позднее ее состояние резко ухудшилось, и актрису перевели в реанимацию.

Людмила Лядова родилась в 1925 году. В 1948-м она окончила консерваторию в Свердловске. Известна Лядова стала прежде всего как композитор и автор - ее песни исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Людмила Зыкина, Гелена Великанова.

О смерти народного артиста РСФСР Иосифа Конопацкого сообщила его дочь Ирина.

По ее словам, 7 марта отец поздравил ее и свою внучку с предстоящим 8 Марта, а на следующий день скончался.

Актеру также было 95 лет, последние годы он проживал в Норвегии. Зрителям Иосиф Конопацкий запомнился благодаря своим ролям в фильмах "Не болит голова у дятла", "Начальник Чукотки", "713-й просит посадку" и других.

НАВЕРХ
Back