Скончались два народных артиста РСФСР

Скончались два народных артиста РСФСРУ одной из них был Covid-19
Lenta.ru со ссылкой на свои источники сообщает о смерти двух народных артистов РСФСР - композитора и певицы Людмилы Лядовой и актера Иосифа Конопацкого.
Lenta.ru со ссылкой на свои источники сообщает о смерти двух народных артистов РСФСР - композитора и певицы Людмилы Лядовой и актера Иосифа Конопацкого.
Причиной смерти Людмилы Лядовой стали вызванные инфекцией Covid-19 осложнения. Ей было 95 лет.
27 февраля актрису госпитализировали с Covid-19 в тяжелой стадии - у женщины было констатировано 75-процентное поражение легких. Позднее ее состояние резко ухудшилось, и актрису перевели в реанимацию.
Людмила Лядова родилась в 1925 году. В 1948-м она окончила консерваторию в Свердловске. Известна Лядова стала прежде всего как композитор и автор - ее песни исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Людмила Зыкина, Гелена Великанова.
О смерти народного артиста РСФСР Иосифа Конопацкого сообщила его дочь Ирина.
По ее словам, 7 марта отец поздравил ее и свою внучку с предстоящим 8 Марта, а на следующий день скончался.
Актеру также было 95 лет, последние годы он проживал в Норвегии. Зрителям Иосиф Конопацкий запомнился благодаря своим ролям в фильмах "Не болит голова у дятла", "Начальник Чукотки", "713-й просит посадку" и других.