Скончались два народных артиста РСФСР

Причиной смерти Людмилы Лядовой стали вызванные инфекцией Covid-19 осложнения. Ей было 95 лет.

27 февраля актрису госпитализировали с Covid-19 в тяжелой стадии - у женщины было констатировано 75-процентное поражение легких. Позднее ее состояние резко ухудшилось, и актрису перевели в реанимацию.

Людмила Лядова родилась в 1925 году. В 1948-м она окончила консерваторию в Свердловске. Известна Лядова стала прежде всего как композитор и автор - ее песни исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Людмила Зыкина, Гелена Великанова.

О смерти народного артиста РСФСР Иосифа Конопацкого сообщила его дочь Ирина.

По ее словам, 7 марта отец поздравил ее и свою внучку с предстоящим 8 Марта, а на следующий день скончался.