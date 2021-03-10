С силой в 200 кг тротила в небе над Вермонтом взорвался метеор

Подсчитано, что метеор взорвался в атмосфере с силой примерно в 200 килограммов тротила. Это свидетельствует о том, что вес метеора составлял примерно 4,5 килограмма, а диаметр - 15 сантиметров, сообщает NASA.

Космическое тело залетело в нашу атмосферу со скоростью 68 тысяч километров в час и появился в виде огненного шара в небе над Вермонтом незадолго до заката.

Местное новостное агентство WCAX3 получило звонки от встревоженных людей по всему штату. Они сообщали о сильном взрыве и вызванной им вибрации земли.

"Мне посчастливилось услышать и увидеть это на берегу реки Миссисипи незадолго до заката. Громкого шума, у котором сообщали другие, не было, однако в небе возник шипящий звук. Это был невероятно яркий и чудесный вид", - написал в комментариях Крис Хротик.

Основываясь на информации свидетелей, NASA подсчитало, что метеор появился на высоте 84 километров над лесом в штате Менсфилд, немного на восток от крупнейшего города штата Берлингтона, а пропал на высоте 33 километра к югу от Ньюпорта.