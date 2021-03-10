С силой в 200 кг тротила в небе над Вермонтом взорвался метеор
В воскресенье, 7 марта, в небе над Вермонтом раскололся метеор, он вызвал сильную вспышку и взрыв, когда сгорел в атмосфере Земли.
В воскресенье, 7 марта, в небе над Вермонтом раскололся метеор, он вызвал сильную вспышку и взрыв, когда сгорел в атмосфере Земли.
Подсчитано, что метеор взорвался в атмосфере с силой примерно в 200 килограммов тротила. Это свидетельствует о том, что вес метеора составлял примерно 4,5 килограмма, а диаметр - 15 сантиметров, сообщает NASA.
Местное новостное агентство WCAX3 получило звонки от встревоженных людей по всему штату. Они сообщали о сильном взрыве и вызванной им вибрации земли.
"Мне посчастливилось услышать и увидеть это на берегу реки Миссисипи незадолго до заката. Громкого шума, у котором сообщали другие, не было, однако в небе возник шипящий звук. Это был невероятно яркий и чудесный вид", - написал в комментариях Крис Хротик.
Основываясь на информации свидетелей, NASA подсчитало, что метеор появился на высоте 84 километров над лесом в штате Менсфилд, немного на восток от крупнейшего города штата Берлингтона, а пропал на высоте 33 километра к югу от Ньюпорта.
NASA сообщает, что ударная волна появилась, когда метеор разделился в атмосфере из-за давления. Остатки камня величиной с шар для боулинга летели почти в 55 раз быстрее скорости звука, поэтому впереди накопилось давление, а сзади - вакуум. В конце концов все это привело к взрыву метеора.