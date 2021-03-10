Роскомнадзор вызвал представителей телеканала на беседу из-за серии "Южного парка"

В ведомстве сообщили, что в эфире телеканала был эпизод мультсериала, в котором

"демонстрировались сцены, способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами".

В Роскомнадзоре не уточнили, о какой конкретно серии "Южного парка" идет речь.

"Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала при формировании сетки вещания более тщательно подходить к вопросу подбора видеоматериалов и соотносить их с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также морально-этических норм российского общества", - сказано на сайте российского ведомства.