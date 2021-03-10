Ср, 10.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Роскомнадзор вызвал представителей телеканала на беседу из-за серии "Южного парка"

Мультсериал "Южный парк" ФОТО: AP/Scanpix

Российская Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) вызвала представителей телеканала Paramount Comedy на профилактическую беседу, пишет "Медуза". Причиной стали несколько сцен из американского сатирического мультсериала "Южный парк".

В ведомстве сообщили, что в эфире телеканала был эпизод мультсериала, в котором

"демонстрировались сцены, способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами".

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В Роскомнадзоре не уточнили, о какой конкретно серии "Южного парка" идет речь.

"Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала при формировании сетки вещания более тщательно подходить к вопросу подбора видеоматериалов и соотносить их с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также морально-этических норм российского общества", - сказано на сайте российского ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что "Южный парк" имеет возрастное ограничение "18+" и соответствующую маркировку, в эфир его пускают только после 23:00, а также что он ориентирован на взрослую аудиторию.

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