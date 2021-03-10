Роскомнадзор вызвал представителей телеканала на беседу из-за серии "Южного парка"

В ведомстве сообщили, что в эфире телеканала был эпизод мультсериала, в котором
"демонстрировались сцены, способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами".
В Роскомнадзоре не уточнили, о какой конкретно серии "Южного парка" идет речь.
"Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала при формировании сетки вещания более тщательно подходить к вопросу подбора видеоматериалов и соотносить их с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также морально-этических норм российского общества", - сказано на сайте российского ведомства.
В Роскомнадзоре отметили, что "Южный парк" имеет возрастное ограничение "18+" и соответствующую маркировку, в эфир его пускают только после 23:00, а также что он ориентирован на взрослую аудиторию.