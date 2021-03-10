Обнаружено утерянное стихотворение Владимира Набокова. Оно посвящено... Супермену

Стихотворение было написано в 1942 году, оно никогда не публиковалось. Поэт с семьей бежали в США из Берлина в 1940 году. Судя по всему, писатель вдохновился обложкой 16-го выпуска серии комиксов о Супермене - на ней Кларк Кент и Лоис Лейн смотрят на статую супергероя.

Режиссер и писатель Михаил Идов перевел найденное стихотворение, озаглавив его "Плач человека завтрашнего дня". Мы приведем несколько фрагментов из перевода, полностью его можно прочитать здесь.

Я молод, полон сока, что твой клен,

И, что неудивительно, влюблен.

Но все позывы сердца и души

Стальной рукой не хочешь, а души:

Моя любовь - землетрясенье, смерч,

И брачный час сулит невесте смерть,

Отелю снос, а рядом с ним домам

Как минимум ремонт оконных рам.

(...)

Один. Плечистый, но сутулый Кларк,

Из мусорного бака взяв пиджак,

Сминает плащ и прячет в тот же бак.

Год-два спустя: аллея, Централ-Парк,

И статуя моя. И женский вздох:

"Ах, Кларк, как он чудесен!" Да, неплох,

Я бормочу, вздыхая втайне - но

Обычным парнем быть мне не дано.