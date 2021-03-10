Обнаружено утерянное стихотворение Владимира Набокова. Оно посвящено... Супермену

Стихотворение было написано в 1942 году, оно никогда не публиковалось. Поэт с семьей бежали в США из Берлина в 1940 году. Судя по всему, писатель вдохновился обложкой 16-го выпуска серии комиксов о Супермене - на ней Кларк Кент и Лоис Лейн смотрят на статую супергероя.
Режиссер и писатель Михаил Идов перевел найденное стихотворение, озаглавив его "Плач человека завтрашнего дня". Мы приведем несколько фрагментов из перевода, полностью его можно прочитать здесь.
Я молод, полон сока, что твой клен,
И, что неудивительно, влюблен.
Но все позывы сердца и души
Стальной рукой не хочешь, а души:
Моя любовь - землетрясенье, смерч,
И брачный час сулит невесте смерть,
Отелю снос, а рядом с ним домам
Как минимум ремонт оконных рам.
Один. Плечистый, но сутулый Кларк,
Из мусорного бака взяв пиджак,
Сминает плащ и прячет в тот же бак.
Год-два спустя: аллея, Централ-Парк,
И статуя моя. И женский вздох:
"Ах, Кларк, как он чудесен!" Да, неплох,
Я бормочу, вздыхая втайне - но
Обычным парнем быть мне не дано.
Как написал сам Идов, Набоков вряд ли считал это стихотворение удачным - на тот момент он еще плохо знал английский.