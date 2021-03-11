Чт, 11.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Насте Ивлеевой - 30! Она так отпраздновала, что теперь может схлопотать штраф. Что там случилось?

Настя Ивлеева ФОТО: скриншот видео

8 марта российская телеведущая Анастасия Ивлеева отметила свое 30-летие, пишет Lenta.ru. В честь как своего дня рождения, так и Международного женского дня она устроила фейерверк по всей России. Однако вскоре оказалось, что у этого могут быть свои неожиданные последствия.

Фейерверки прогремели в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, на Сахалине и в Красноярске, за их организацию отвечали местные пиротехнические предприятия. В Казани эту обязанность взяла на себя компания "Фейерверк-мастер". 

Как сообщает Telegram-канал Mash Iptash, фейерверк обошелся примерно в 200 тысяч рублей (примерно 2300 евро). Половину из этой суммы оплатила сама Ивлеева, вторую половину - компания. Однако о праздничном салюте забыли предупредить власти Казани.

Специалисты МЧС зафиксировали нарушения правил безопасности при организации несогласованного салюта и завели административное дело. В результате "Фейерверк-мастер" будет оштрафован на сумму от 150 до 200 тысяч рублей (примерно от 1700 до 2300 евро).

Грозят ли такие же санкции Ивлеевой, пока неизвестно. В любом случае о таком дне рождения можно будет потом с гордостью рассказывать!

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