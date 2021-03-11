От создателей "Мылодрамы": на телеканале "Пятница!" 15 марта стартует сериал "Аль-капотня"

Мелкие хулиганства, драки, кражи и их последствия - все это рутина для сотрудников отдела по делам несовершеннолетних. Но есть среди них тот, кому не все равно на хаос, царящий на районе. Хороший полицейский Паша (Максим Костромыкин) изо всех сил старается спасти запутавшихся подростков от тюрьмы. Но очень сложно помочь тем, кто сбился с пути, когда тебе противостоит местный криминальный авторитет (Сергей Шаталов).

Трейлер: "Аль-капотня"



"Идея проекта родилась из разговора с Николаем Картозией (продюсер и генеральный директор телеканала "Пятница!" - прим. ред.).

Мы хотели, чтобы это получилась отчасти детективная история, но при этом простая и понятная всем - в ней должно быть больше жизни, чем детектива, со знакомым всем бэкграундом.

И мы вспоминали свои подростковые годы, сошлись на том, что в жизни любого подростка всегда есть какой-то человек, который олицетворяет собой справедливость. Как правило это не самый приятный человек: например, полицейский в детской комнате милиции, который пытается тебя чему-то научить. Он кажется неприятным, злым типом, но потом ты понимаешь, что он действительно старался тебе помочь. Дальше у меня родился этот персонаж и вокруг него появился проект "Аль-капотня", - говорит Илья Куликов, автор сериала, сценарист.

"Это сериал о взрослении и о выборе. Но в то же время взросление - это и есть череда выборов. В сериале приходится делать выбор и нашему герою, и его подопечным-подросткам. А любой выбор формирует личность. И важно помнить, что даже в самой сложной ситуации выбор только за тобой", - подытоживает Илья.

"Аль-капотня" - это эстетика нулевых со знакомой каждому дворовой атмосферой. Герой Максима Костромыкина - Паша Кирсанов, хороший полицейский в отделе по делам несовершеннолетних. Он в свое время сам побывал "вне закона", и теперь искренне старается помочь подросткам сделать в жизни правильный выбор.

Максим Костромыкин: "Однажды в моего героя поверил другой человек - не родственник, не родитель, просто другой человек, который помог Паше, заплатив за это сначала работой, а затем и жизнью. Предать эту веру в тебя - нельзя, ею можно только делиться, передавать дальше, чем мой герой и занимается. Главная мысль сериала - бороться до конца, до последнего, за тех, кого бросили, за тех, кто никому не нужен. Ведь не случайно дети, состоящие на учете в отделе по делам несовершеннолетних, как правило из неблагополучных семей. Любовь, вера и доверие родителей - самая главная защита в жизни ребенка".

ФОТО: Пресс-фото

Напарница Кирсанова Полина (Маруся Климова) не разделяет взглядов Паши - ей кажется, что нельзя изменить тех, кто встал на преступный путь.

Маруся Климова: "Полина - человек, который не горит работой, для нее это место, где она просто зарабатывает деньги. У нее финансовые проблемы и для нее эта работа скорее перевалочная база, чтобы дождаться повышения. Она пока не решила, чем хочет по-настоящему заниматься, и просто проживает жизнь. Но за показной холодностью и отстраненностью скрывается добрый и ранимый человек, в котором живет много противоречий. Она сложнее, чем кажется, она чувствует и понимает, как людям бывает сложно. Главное для Полины - не показать миру, насколько ей сложно и какой она ранимый человек. За внешней силой она прячет сердце маленькой девочки.



ФОТО: Пресс-фото

Для меня этот сериал не совсем комедия, скорее драма. Тем не менее, в любой драме всегда есть место юмору. Особенно нельзя без юмора в тяжелых жизненных ситуациях, из которых состоит наш сериал "Аль-капотня". На мой взгляд, главная мысль сериала - всегда нужно быть собой и стремиться к чему-то. И не унывать, даже если оказался в сложной ситуации. Как правило, всегда есть решение и находятся люди, которые готовы протянуть руку помощи".

У отдела по делам несовершеннолетних прибавляется работы, когда Кирсанов выходит на след местного криминального авторитета Игоря (Сергей Шаталов). Он, прикрываясь законным бизнесом, наживает незаконное богатство на подростках. Между Кирсановым и Игорем начинается противостояние, исход которого никто не может предсказать.

Премьера на телеканале "Пятница!" с 15 марта, понедельник-четверг в 22:00.