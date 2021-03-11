"Я очень некрасиво поступила...": Ольга Раецка рассказала о знакомстве со своим супругом Иво

Оказывается, их первая встреча связана не с самыми положительными эмоциями.

"Я очень некрасиво поступила..." - начала Ольга свой рассказ с интриги.

Когда-то она работала на одной сцене со своим будущим мужем. Иво был звукооператором, который совершил ошибку и во время концерта поставил не ту песню. Раецка в сердцах сказала со сцены: "Извините, оператор перегрелся на солнышке". Что и говорить, Иво не был в восторге от такого высказывания артистки.