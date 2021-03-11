"Я очень некрасиво поступила...": Ольга Раецка рассказала о знакомстве со своим супругом Иво
В передаче канала 360TV "Скажи это вслух" (Pasaki to skaļi) латвийская певица Ольга Раецка рассказала, как встретила своего супруга Иво.
В передаче канала 360TV "Скажи это вслух" (Pasaki to skaļi) латвийская певица Ольга Раецка рассказала, как встретила своего супруга Иво.
Оказывается, их первая встреча связана не с самыми положительными эмоциями.
"Я очень некрасиво поступила..." - начала Ольга свой рассказ с интриги.
Когда-то она работала на одной сцене со своим будущим мужем. Иво был звукооператором, который совершил ошибку и во время концерта поставил не ту песню. Раецка в сердцах сказала со сцены: "Извините, оператор перегрелся на солнышке". Что и говорить, Иво не был в восторге от такого высказывания артистки.
Но со временем их пути снова пересеклись - на этот раз в танцевальной группе, где Ольге пришлось работать в паре с Иво. Сожалея о своем поступке, певица после танцевального концерта пошла к Иво, чтобы попросить прощения. Интересно, что мужчина давно забыл о неприятном происшествии, но это событие стало основой не только для искренней дружбы, но и для счастливого брака.