Актрису Аглаю Тарасову оштрафовали за участие в акции в поддержку Навального
Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей (113 евро) актрису Аглаю Тарасову. Об этом сообщает Esquire.
Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей (113 евро) актрису Аглаю Тарасову. Об этом сообщает Esquire.
Суд признал артистку виновной в нарушении правил проведения митингов. На Тарасову завели дело после ее участия в акции в поддержку политика Алексея Навального, которая прошла в Москве 2 февраля.
Тарасова находилась на Большой Дмитровке и в составе группы из более 500 человек скандировала лозунги и не реагировала на требования полиции о прекращении протеста. Передает содержание протокола РИА Новости.
Известно, что актриса была задержана вечером 2 февраля. Ночь она провела в ОВД, после чего ее отпустили.
Напомним, акции протеста 2 февраля прошли в Москве, Петербурге и других городах России после того, как суд заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.
Аглая Тарасова известна по фильмам "Лед" и "Лед 2", а также по сериалам "Интерны" и "Беспринципные".