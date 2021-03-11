Чт, 11.03.2021
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Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО

Актрису Аглаю Тарасову оштрафовали за участие в акции в поддержку Навального

Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей (113 евро) актрису Аглаю Тарасову. Об этом сообщает Esquire.

Суд признал артистку виновной в нарушении правил проведения митингов. На Тарасову завели дело после ее участия в акции в поддержку политика Алексея Навального, которая прошла в Москве 2 февраля.

Тарасова находилась на Большой Дмитровке и в составе группы из более 500 человек скандировала лозунги и не реагировала на требования полиции о прекращении протеста. Передает содержание протокола РИА Новости. 

Известно, что актриса была задержана вечером 2 февраля. Ночь она провела в ОВД, после чего ее отпустили.

Напомним, акции протеста 2 февраля прошли в Москве, Петербурге и других городах России после того, как суд заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. 

Аглая Тарасова известна по фильмам "Лед" и "Лед 2", а также по сериалам "Интерны" и "Беспринципные". 

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