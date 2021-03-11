Актрису Аглаю Тарасову оштрафовали за участие в акции в поддержку Навального

Суд признал артистку виновной в нарушении правил проведения митингов. На Тарасову завели дело после ее участия в акции в поддержку политика Алексея Навального, которая прошла в Москве 2 февраля.

Тарасова находилась на Большой Дмитровке и в составе группы из более 500 человек скандировала лозунги и не реагировала на требования полиции о прекращении протеста. Передает содержание протокола РИА Новости.

Известно, что актриса была задержана вечером 2 февраля. Ночь она провела в ОВД, после чего ее отпустили.

Напомним, акции протеста 2 февраля прошли в Москве, Петербурге и других городах России после того, как суд заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.