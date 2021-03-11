Ольга Бузова: "Я ни разу в этой жизни не изменяла"

"Мне 35 лет, у меня было немного отношений, но все они были длительными. Я ни разу в этой жизни не изменяла. И даже мысли, чтобы это сделать, у меня никогда не было", - цитирует ведущую Пятый канал.
Звезда отметила, что не понимает необходимости измен. Бузова считает, что это разрушает брак. По мнению Ольги, в такой ситуации страдают все.
Напомним, что в январе этого года Ольга Бузова рассталась с блогером Давидом Манукяном. Знаменитость обвинила экс-возлюбленного в изменах и рукоприкладстве. Их роман продлился почти полтора года. Оба отразили свои переживания в музыке. Манукян записал трек "Обнулила нас", а Бузова выпустила "Грустную песню".