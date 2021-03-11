Чт, 11.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Ольга Бузова: "Я ни разу в этой жизни не изменяла"

Популярная телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова заявила, что была верна всем мужчинам, с которыми когда-либо жила или состояла в отношениях. Об этом она рассказала во время шоу "Бородина против Бузовой".

"Мне 35 лет, у меня было немного отношений, но все они были длительными. Я ни разу в этой жизни не изменяла. И даже мысли, чтобы это сделать, у меня никогда не было", - цитирует ведущую Пятый канал.

Звезда отметила, что не понимает необходимости измен. Бузова считает, что это разрушает брак. По мнению Ольги, в такой ситуации страдают все.

Напомним, что в январе этого года Ольга Бузова рассталась с блогером Давидом Манукяном. Знаменитость обвинила экс-возлюбленного в изменах и рукоприкладстве. Их роман продлился почти полтора года. Оба отразили свои переживания в музыке. Манукян записал трек "Обнулила нас", а Бузова выпустила "Грустную песню".

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