"Его возвращение в кино будет блестящим": Стоянов о будущем Ефремова и сообщении из колонии

"Как вам сказать? Это мой товарищ. И от того, что твой товарищ попадает в беду, в которой даже и виноват, он не перестает быть твоим товарищем. У нас очень быстро умеют забывать и перекрашиваться. Он не перестает быть товарищем, поэтому я не считал, что делаю подвиг, это все в пределах нормы", - объяснил Стоянов.

Юрий Николаевич указал, что вошел в этот сериал с надеждой, что Ефремов может еще в него вернуться, но этого не произошло.

"Миша через адвокатов передал мне спасибо за то, что я его выручил и он в результате не тотально подвел людей. Не так давно, кстати, передал. У нас нормальные мужские отношения без сантиментов", - подчеркивает он.

Стоянов добавил, что у создателей сериала изначально была отснята первая серия, которая вышла "самая тяжелая и очень дорогая".

"Когда Миша снимался, эта серия была не задействована. [Решив вернуться к роли] я помогал прежде всего огромной многострадальной съемочной группе, попавшей на серьезные деньги. Наши с Мишей отношения как были, так и остаются", - заметил актер.

Он ни капли не сомневается, что после освобождения из колонии Ефремов вернется в кино.

"Я уверен, что его возвращение в кино будет блестящим. Это единственное, в чем я ему не верю, когда он говорит, что актер Михаил Ефремов закончился. Это неправда. Вот посмотрите, как это произойдет", - считает Стоянов.

Юрий Николаевич надеется, что это случится раньше, чем через 7,5 лет.