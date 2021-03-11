Чт, 11.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

"Его возвращение в кино будет блестящим": Стоянов о будущем Ефремова и сообщении из колонии

18 марта на стриминговом сервисе Start выходит новый сериал "Вампиры средней полосы". Роль главы семьи - вампира деда Славу - сыграл Юрий Стоянов. Изначально ее играл Михаил Ефремов, но из-за его ареста и суда работа не могла продолжаться. Так роль перешла к Стоянову. В интервью изданию "Медуза" 63-летний актер рассказал о своей дружбе с Ефремовым и о том, есть ли, по его мнению, у Михаила Олеговича еще будущее в кино.

"Как вам сказать? Это мой товарищ. И от того, что твой товарищ попадает в беду, в которой даже и виноват, он не перестает быть твоим товарищем. У нас очень быстро умеют забывать и перекрашиваться. Он не перестает быть товарищем, поэтому я не считал, что делаю подвиг, это все в пределах нормы", - объяснил Стоянов.

Юрий Николаевич указал, что вошел в этот сериал с надеждой, что Ефремов может еще в него вернуться, но этого не произошло.

"Миша через адвокатов передал мне спасибо за то, что я его выручил и он в результате не тотально подвел людей. Не так давно, кстати, передал. У нас нормальные мужские отношения без сантиментов", - подчеркивает он. 

Стоянов добавил, что у создателей сериала изначально была отснята первая серия, которая вышла "самая тяжелая и очень дорогая".

"Когда Миша снимался, эта серия была не задействована. [Решив вернуться к роли] я помогал прежде всего огромной многострадальной съемочной группе, попавшей на серьезные деньги. Наши с Мишей отношения как были, так и остаются", - заметил актер. 

Он ни капли не сомневается, что после освобождения из колонии Ефремов вернется в кино. 

"Я уверен, что его возвращение в кино будет блестящим. Это единственное, в чем я ему не верю, когда он говорит, что актер Михаил Ефремов закончился. Это неправда. Вот посмотрите, как это произойдет", - считает Стоянов. 

Юрий Николаевич надеется, что это случится раньше, чем через 7,5 лет.

"Я бы мог ради красивого словца разлить елей сейчас по эфиру и по медиа, рассказать, что я посвящаю эту роль ему… Но человек жив, слава Богу, и это главное. Надеюсь, что здоров. И что тут посвящать? Нечего тут посвящать. Тут выручать надо съемочную группу, вот и все. За это он честно и сказал спасибо", - подытожил артист. 

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