Песню от Беларуси не пустили на "Евровидение" из-за политического подтекста

Напомним, в 2021 году Беларусь должна была представлять группа "Галасы ЗМеста", состоящая из участников КВН. Музыканты открыто поддерживают Александра Лукашенко и высмеивают белорусскую оппозицию, а сатирический коллектив решили собрать на фоне протестов после президентских выборов в стране.

В репертуаре коллектива есть песни "Я в Прибалтике сижу", "Евромечта", "Реформы", "Конституция", "Координационный совет". В композиции "Евромечта" звучат строки: "Хочется и равенства, и братства, и повсюду волю изъявлять, в трепетном порыве толерантства на сыночка платье надевать".

Союз пришел к выводу, что содержание песни "Я научу тебя" ставит под вопрос неполитический характер конкурса. Организаторы высказались и об общественной реакции, которая повлияет на репутацию конкурса.

Беларуси было предложено изменить песню либо отправить на конкурс другую, соответствующую правилам. Если этого не будет сделано, то страну исключат из музыкального состязания.

Издание "Медуза" сообщает, что лидер группы "Галасы ЗМеста" сказал, что на фоне заявления ЕВС Беларусь сама может отказаться от участия в конкурсе.

Напомним, прошлом году от Беларуси на конкурс должна была поехать группа VAL, но мероприятие отменилось из-за пандемии Covid-19. Та же группа планировала принять участие в "Евровидении" и в этом году, однако их отстранили от участия из-за появления на акциях протеста. Тогда в Белтелерадиокомпании это отказались признавать цензурой.