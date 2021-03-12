Асмус рассказала о разводе и обиженном на нее Харламове

"Все сложно.. Он очень обижен на меня", - написала она, сопроводив текст эмодзи в виде разбитого сердца.

Кристина Асмус отметила, что хотела бы еще детей.

Актриса также раскрыла некоторые подробности развода. Она отметила, что подавала до участия в скандальном фильме "Текст". Еще полтора года назад.

Напомним, в октябре 2019 года в прокат вышел фильм "Текст", который вызвал резонанс в обществе. Некоторым зрителям постельная сцена с участием Кристины Асмус и Ивана Янковского показалась слишком реалистичной и документальной. Ходили слухи, что этот момент стал причиной развода актрисы и Гарика Харламова. Однако экс-супруги опровергли их.