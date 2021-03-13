"Вот если Чык-Чырык залетит": Слава Комиссаренко намекнул Урганту, что не хотел бы встретить Лукашенко

Слава рассказал про шутки, которые он когда-то писал для Ивана Урганта в шоу "Большая разница", а когда однажды комикам сказали, что на StandUp придет сам телеведущий, то сильно волновался.

"Мы волновались. Придет Иван Ургант! Вам этого не понять. Вряд ли вы волновались сегодня, потому что придет Слава Комиссаренко", - заметил комик.

Тогда Иван спросил у него, а из-за кого в зале он действительно стал бы переживать и путать текст.

"Ну вот если Чык-Чырык залетит на огонек. Конечно, не хотелось бы. Не будем уточнять, это… Я бы не хотел, конечно, в зале услышать: "Вот это да!... Коля, это про нас. Во мы даем". Этого не хотелось бы..." - намекнул Комиссаренко на нежелательную встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Ургант также рассказал в эфире Первого канала, что Комиссаренко не позволяют выступать с концертами в Беларуси.

Слава в свою очередь рассказал, насколько непросто ему приходится с белорусским паспортом и как его из Дубая не пустили в Россию.

"Меня не пустили из Турции в Россию. Я решил, что не буду ездить, пока не получу вид на жительство", - начал свой рассказ комик.

Он получил вид на жительство и отправился в поездку. Полетел он авиакомпанией "Аэрофлот". Комиссаренко очень переживал о том, что его могут назад в Россию не пустить. Он заранее спросил в авиакомпании о том, нужен ли ему для тест на коронавирус, чтобы вернуться из Дубая. Ему сказали, что не нужен, но в аэропорту все оказало иначе. Все-таки Слава разобрался и вернулся из путешествия.