В новом клипе латвийский рэпер Hamilli и профессиональный боксер встретились на ринге

Комментируя новый клип, музыкант рассказал о своем давнем желании написать песню на эту тему. Сам он не первый год занимается тайским боксом и боевым самбо, так что все эмоции, вложенные в создание песни и клипа, являются настоящими и испытанными лично.

ФОТО: Пресс-фото

Конечно, боксерская тема не нова в мире рэпа, но она всегда остается актуальной и востребованной, так как каждый исполнитель "прочитывает" ее по-своему. Клип стал четкой иллюстрацией посыла песни: результат достигается через боль, кровь и пот.

Большой победы не бывает без больших усилий, а также без чемпионского характера. Невольно вспоминаются легендарные слова Майка Тайсона: "Если человек встает после падения, это не физика - это характер!". 25

ФОТО: Пресс-фото

Сильные, целеустремленные люди-борцы становятся редкостью в наше "комфортное" время, отсюда и название песни "Черный тигр" - как отсылка к редкой цветовой вариации этого сильного хищника.

Какими же качествами необходимо обладать, чтобы стать чемпионом и в спорте, и в жизни? По словам Ваграма Варданяна, это трудолюбие, четкая цель и боевой дух!

"Победи свою тень, и ты чемпион!" - говорит он.

Над созданием клипа трудилась команда молодых талантливых ребят, в чьем активе сотрудничество с такими звездами, как Мот, Егор Крид, Монатик, Jony, Elman, Andro, Дана Соколова, Slame, Миша Марвин, а также подготовка клипов для многих известных блогеров-тиктокеров. 25

Цветовой стилистикой клипа занимался московский колорист Александр Золотарев, очень тесно связанный с музыкальной индустрией и работавший над клипами Егора Крида, Димы Билана, Мота, Mоргенштерна и других звезд шоу-бизнеса. Он также принимал участие в создании фильмов "Движение вверх", "Майор Гром", "Серебряные коньки", "Ёлки 5" и др.

ФОТО: Пресс-фото

Режиссеер клипа Михаил Виноградов (Michael Wine) отмечает, что перед командой не стояла задача выстроить сюжетную линию, это была их личная инициатива, но в итоге все получилось очень гармонично и не перегрузило клип излишней событийностью. Действие клипа в основном разворачивается на ринге, представляя собой интересный калейдоскоп флешбэков реальных боев Ваграма и его тренировок. Сначала мы видим картину выигранного боя, а потом, словно отматывая события назад, мы наблюдаем за всеми усилиями и тяжелейшим трудом, которые привели спортсмена к этой победе. А брутальный текст песни и немного мрачная картинка органично интегрируются в тему бокса и создают необходимую динамику и эмоциональное напряжение.

Новый клип Hamilli - это клип-мотивация. Это призыв к рывку, к победе над собой, к победе над своими слабостями, ленью и страхами. 25